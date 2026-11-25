Slevy na jízdné pro studenty a seniory chce Babiš zvýšit na 75 procent
Studenti a senioři by od 1. července 2027 mohli za jízdenku s plnou cenou 200 korun zaplatit jen 50 korun. Dnes je vyjde na stovku. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zvýšit slevu na jízdné z 50 na 75 procent. Na půl roku vyšších slev navrhuje převést dopravcům přes ministerstvo dopravy 1,6 miliardy korun z peněz určených na výplatu důchodů.
Vyšší slevy koalice slíbila v programovém prohlášení. Když ale vláda na konci září schvalovala návrh státního rozpočtu na rok 2027, ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) upozornil, že s nimi jeho resort v rozpočtu nepočítá. Babiš nyní navrhl, aby peníze poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo dopravy by z nich hradilo dopravcům rozdíl v jízdném.
Červencový termín oznámil premiér v úterý v Press klubu Frekvence 1. V pozměňovacím návrhu ho označil za nejbližší datum, kdy lze slevy upravit bez zásadních komplikací. O přesunu peněz ještě musí rozhodnout Sněmovna. Navržený schodek státního rozpočtu ve výši 386 miliard korun by zůstal stejný.
Vláda Andreje Babiše se dohodla na zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty ze současných 50 na 75 procent, a to od července příštího roku. Kolik to bude stát státní kasu, premiér neřekl. Opozice už ale bije na poplach. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o čistý populismus, na který si vláda bude muset půjčit.
Babiš vrací seniorům a studentům levnější jízdné. Populismus, hřímá opozice
Politika
Vláda Andreje Babiše se dohodla na zvýšení slev na jízdném pro seniory a studenty ze současných 50 na 75 procent, a to od července příštího roku. Kolik to bude stát státní kasu, premiér neřekl. Opozice už ale bije na poplach. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o čistý populismus, na který si vláda bude muset půjčit.
Za čtvrtinu ceny už se jezdilo
Státní sleva platí v regionálních i dálkových vlacích a autobusech. Využívají ji mimo jiné studenti do 26 let a lidé od 65 let. Tříčtvrtinovou slevu zavedla předchozí Babišova vláda v září 2018. Od dubna 2022 ji kabinet Petra Fialy (ODS) snížil na polovinu. Ministerstvo dopravy tehdy odhadovalo, že tím stát podle počtu cestujících ušetří až 1,9 miliardy korun ročně. Média a tiskové zprávy
I při polovičním jízdném vyplatil stát dopravcům v roce 2025 na kompenzacích přes pět miliard korun. Navrhovaných 1,6 miliardy navíc má pokrýt zvýšení slev ve druhé polovině roku 2027.