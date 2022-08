Ukrajina spustí malou privatizaci. Slibuje si oživení válkou ničené ekonomiky

Ukrajinská vláda ohlásila na 1. září rozsáhlou privatizaci. Občanům v ní budou nabídnuty především nevyužívané objekty a provozovny, uvedl v prohlášení zveřejněném na serveru ukrajinské vlády premiér Denys Šmyhal.

"Malá privatizace, zejména v regionech, kde lidé na vesnicích a ve městech znají léta stojící a neefektivně využívané objekty, má poskytnout příležitost tato zařízení za spravedlivou cenu odkoupit a začít v nich pracovat," uvedl Šmyhal s tím, že cílem privatizace má být také rozšíření zemědělské výroby.

Privatizace má být provedena co nejrychleji, její procedura se proto zkrátí z dosavadních 100 na 25 dní. Podle vlády bude možné podávat žádosti i elektronicky.

Zároveň s privatizací vláda spustí dotační programy, které mají motivovat podniky a lidi k vytváření co největšího počtu pracovních míst.