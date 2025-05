U premiérského kormidla v Austrálii zůstává labourista Anthony Albanese

Po parlamentních volbách v Austrálii zůstane na další tři roky u moci labouristický premiér Anthony Albanese, vyplývá z předběžných výsledků hlasování.

Podle australské televize ABC budou mít labouristé v parlamentu většinu, a nebudou tak potřebovat koaličního partnera. Albaneseho příznivci už slaví, jeho liberální vyzyvatel Peter Dutton naopak uznal porážku a vítězi telefonicky poblahopřál. Albanesemu gratuloval na sociální síti X i britský labouristický premiér Keir Starmer.

„Australané hlasovali pro australské hodnoty. Za spravedlnost a příležitosti pro všechny,“ řekl za velkého potlesku ve svém volebním štábu Albanese. „V době globální nejistoty si zvolili optimismus a odhodlání,“ dodal a poděkoval svým příznivcům.

Starmer vítězství Albaneseho uvítal a ocenil úzké vazby mezi Spojeným královstvím a Austrálií. „Budeme i nadále spolupracovat na zajištění lepší budoucnosti pro pracující lidi v obou našich zemích,“ napsal na X.

Konzervativci to projeli

Už první projekce televize Sky News Australia ukázala, že opoziční konzervativní koalice vedená Duttonem pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na to, aby si zajistila většinu. Dutton nejenže volby podle dosavadních výsledků prohrál, přišel ale i o svůj poslanecký mandát.

„Přijímám plnou zodpovědnost za prohru,“ prohlásil. Poblahopřál Albanesemu, že může být hrdý na to, co dokázal, i labouristce Ali Franceové, která získala Duttonovo křeslo. „Bylo mi velkou ctí být poslední tři roky lídrem této skvělé strany. O křesla a ambice přišli dobří členové, dobří kandidáti. Je mi to líto,“ dodal Dutton.

Sečteno bylo zatím lehce přes polovinu všech odevzdaných hlasů. Podle těchto výsledků vedou labouristé s 34,7 procenta hlasů, druhá je koalice Duttona s 30,9 procenta a třetí se umístili Zelení Adama Bandta s 12,6 procenta hlasů, uvedla ABC. Labouristé tak nyní drží 86 poslaneckých křesel (k většině jich bylo potřeba 76), koalice 40, Zelení žádná a nezávislí deset.

Pokud konečné výsledky vítězství Albaneseho potvrdí, bude od roku 2004 prvním australským premiérem, kterému se podařilo vyhrát dvoje volby po sobě. Posledním byl John Howard, píše BBC.

V Austrálii, kde je hlasování ve volbách povinné, je 18 milionů oprávněných voličů.

Volby se konaly na pozadí toho, co oba hlavní politické tábory označují za krizi životních nákladů. Velký problém představují prudce rostoucí ceny i nedostupnost bydlení, připomněla hlavní témata kampaně agentura AP.

Labouristé měli dosud 78 ze 151 poslanců, zatímco koalice liberálů 54 křesel. Zelení měli čtyři a nezávislí 15 zákonodárců. Poslední parlamentní volby v Austrálii se konaly 21. května 2022. Nyní Australané volili 150 poslanců a 40 z celkem 76 senátorů.