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newstream.cz Politika Turek se omluvil Seznamu a hned si rýpl. Firma hrozí exekucí

Turek se omluvil Seznamu a hned si rýpl. Firma hrozí exekucí

Filip Turek
ČTK
ČTK, fry
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Filip Turek se omluvil Seznamu za nepravdivé tvrzení, že jeho zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Jenže spor tím nekončí. Firma tvrdí, že poslanec Motoristů nesplnil podmínky rozsudku a pokud tak neučiní, může věc skončit exekucí. Turek mezitím omluvu doprovodil politickým vzkazem o škrtech ve státních mediálních kampaních.

Poslanec Motoristů Filip Turek zveřejnil na Facebooku omluvu společnosti Seznam.cz za své dřívější tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailových schránek uživatelů. Firma ale jeho krok nepovažuje za splnění soudního rozhodnutí a upozorňuje, že pokud poslanec rozsudku nevyhoví, může spor pokračovat exekuční cestou.

Turek v neděli na Facebooku napsal, že jeho předchozí výrok byl nepravdivý a ničím nepodložený a že se za něj omlouvá. Zároveň však omluvu doplnil o politický vzkaz adresovaný Seznamu a jeho médiím. Uvedl, že se v jednotlivých resortech podařilo vyškrtnout stovky milionů korun určených na státní mediální kampaně a že Seznam patřil mezi příjemce těchto peněz.

„Tyhle peníze jsou pryč. Musí to bolet, jsme hrozní, já vím,“ napsal mimo jiné vládní poslanec.

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Seznam: Rozsudek splněn nebyl

Seznam.cz ale tvrdí, že Turkovým facebookovým příspěvkem povinnost daná soudem splněna nebyla. Podle mluvčí Anety Kapuciánové firma dosud neobdržela podepsanou písemnou omluvu a ta nebyla ani zveřejněna způsobem, který ukládá rozsudek.

„Pan Turek dosud nenaplnil rozsudek v jím prohraném soudním sporu s naší společností,“ uvedla Kapuciánová. Firma nyní čeká na nabytí právní moci rozsudku a pokud Turek podle něj nepostupuje, chce podle mluvčí situaci řešit exekuční cestou. Jeho nedělní aktivita na sociálních sítích podle Seznamu na této situaci nic nemění.

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Spor začal výrokem o e-mailech

Seznam Turka žaloval kvůli jeho dubnovým výrokům v pořadu na kanálu Xaver Live. Poslanec tam tvrdil, že do e-mailu na Seznamu „se vám dívá každej, kdo tam pracuje, pomalu“ a že schránky nejsou bezpečné. Stejná tvrzení následně šířil i na sociálních sítích.

Podle soudu šlo o nepravdivá a nepodložená tvrzení. Soud Turka v červnu vyzval, aby se k žalobě vyjádřil, poslanec to ale ve stanovené lhůtě neudělal. Podle soudu tak mlčením uznal nárok Seznamu na omluvu. Soud mu následně nařídil omluvit se a uhradit náklady řízení.

Turek svou neúčast v soudním sporu komentoval tím, že místo času u soudu raději pracoval. Právě na to navázal zmínkou o škrtech ve státních mediálních kampaních.

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Další omluva kvůli Hnutí Duha

Nejde přitom o jedinou omluvu, kterou musel Turek v poslední době řešit. Prostřednictvím datové schránky se omluvil také ekologické organizaci Hnutí Duha za výroky, v nichž ji spojoval s úmrtími při povodních a označil její představitele za „parazity“, které je třeba deratizovat.

V omluvě připustil, že tato vyjádření nebyla pravdivá a představovala neoprávněný zásah do pověsti organizace. Hnutí Duha omluvu zveřejnilo na svém webu. Na Turkově Facebooku ale podle dodaných informací zatím zveřejněna nebyla, přestože mu to uložil soud.

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