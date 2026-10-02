Michal Nosek: Turek omluvu nečeká. Na Facebooku se soudí řidič nemocničního vozu
Policie při prověřování nehody Filipa Turka nezjistila trestný čin, podezření na přestupek se však týká obou řidičů. V diskusi pod komentářem o případu mezitím běží jiné řízení. Jedni mají jasno, že politikovi projde všechno, druzí označují řidiče nemocničního auta za troubu. Zraněný člověk se tak stává nechtěně soupeřem v politické hádce.
Nemocniční auto na střeše, jeho řidič v traumacentru a chodci, které převrácený vůz minul o několik metrů. Červencová nehoda u pražského I. P. Pavlova měla skutečné následky. Policejní závěr, zveřejněný 1. října, je přesto nutné respektovat: trestný čin se podle vyšetřovatelů nestal. Zároveň je třeba dočíst i druhou část zprávy. Podezření na dopravní přestupek obou účastníků dostala k rozhodnutí Praha 2. Ani odsouzení, ani potvrzení bezchybné jízdy.
Jenže právě takový výsledek se do internetové přestřelky příliš nehodí. Vyžaduje totiž připustit si, že mezi trestným činem a vzorným chováním existuje poměrně rozlehlé území. A že na něm může stát i politik, kterého člověk volil.
Zraněný řidič jako politický protivník
„Že je to sanitka, nedává mu nadlidská práva,“ namítá v diskusi pod komentářem Miloslav Michalík. Ve svém dalším příspěvku už řidiče označuje za „troubu“, který si myslel, že po zapnutí houkačky bude pánem celé křižovatky. Autorovi komentáře dost nepochopitelně rovnou přiděluje roli „pisálka opozice“. Během několika vět je hotovo. Novinář patří k nepřátelskému táboru a řidič nemocničního auta si zřejmě příliš dovoloval.
Červencová nehoda poslance Filipa Turka (za Motoristy) v centru Prahy nebude mít trestněprávní dohru. Policie po prověřování a znaleckém zkoumání dospěla k závěru, že se trestný čin nestal, podle dosud zjištěných skutečností se ale možného dopravního přestupku mohli dopustit oba účastníci srážky. Případ proto předala Městské části Praha 2. Turek po nehodě slíbil, že pokud jej policie označí za viníka, skončí jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku.
Policie rozhodla o Turkově nehodě. Ve hře zůstává jen přestupek
Politika
Červencová nehoda poslance Filipa Turka (za Motoristy) v centru Prahy nebude mít trestněprávní dohru. Policie po prověřování a znaleckém zkoumání dospěla k závěru, že se trestný čin nestal, podle dosud zjištěných skutečností se ale možného dopravního přestupku mohli dopustit oba účastníci srážky. Případ proto předala Městské části Praha 2. Turek po nehodě slíbil, že pokud jej policie označí za viníka, skončí jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku.
Jirka Zeman naopak připomíná stres spojený s řízením sanitky a popisuje vlastní reakci na houkání. Zpomalit a hledat, odkud vůz přijíždí. To je pro debatu o ohleduplnosti užitečnější příspěvek než nadávky.
Lítost není totéž co převzetí odpovědnosti
Jaroslav Kříž míří k podstatnější otázce. Problém podle něj nespočívá jen v trestnosti, ale v aroganci a chybějící sebereflexi. Píše také, že nezaregistroval projevy lítosti nebo starosti o pacienta. Právě tady je ovšem namístě přesnost, kterou požadujeme po Turkových obhájcích.
Turek po nehodě veřejně řekl, že ho situace mrzí. Následující den vyjádřil lítost nad zraněním druhého řidiče a uvedl, že napsal vedení nemocnice a zajímá se o jeho zdravotní stav. Tvrdit, že žádná lítost nezazněla, by tedy nebylo fér.
To všechno však ponechává otevřenou otázku, jak Turek o své roli mluví. Vedle lítosti totiž nabídl také tvrzení, že stržením volantu druhému řidiči zachránil život. Po zveřejnění policejního závěru pak obrátil pozornost k opozici, aktivistům a médiím, kteří podle něj předčasně vynášeli rozsudky.
Internet už rozhodl. Úřad teprve bude
Ani opačný tábor se s pochybnostmi nezdržuje. Lukáš Grbavčic například píše, že kdyby totéž udělal kdokoli jiný, „už by se z basy nedostal“.
V tom je diskuse výmluvná. Část komentujících si z nehody udělala další důkaz toho, co si myslela dávno před ní. Jedni vidí nedotknutelného politika, druzí pronásledovaného hrdinu. Řidič nemocničního auta mezi nimi dostává přidělenou roli podle momentální potřeby.
Přitom skutečně důležitá politická otázka zůstává nezodpovězená. Turek slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud jej policie označí za viníka. Nyní bude možné přestupky posuzovat správní orgán. Bude rozhodující zjištěné pochybení, nebo se začne zkoumat hlavně to, která instituce ho vyslovila?
Od veřejného činitele lze očekávat víc. Třeba schopnost mluvit o následcích vlastní jízdy bez potřeby vyhrát každou hádku a mít poslední slovo. A od jeho příznivců alespoň tolik, aby kvůli obraně své hranaté legendy nemuseli ponižovat zraněného řidiče. Slušnost na internetu tím přestala být na pořadu dne.