Macinka opět udeřil na Pavla: Odmítnutím jmenovat Turka ministrem ho poškodil, tvrdí
Petr Macinka pokáral Filipa Turka za výroky o úkolování ministra životního prostředí, dál ale svého stranického kolegu hájí. Za hlavní problém nepovažuje Turkova protichůdná vyjádření o úniku chemikálií na Šumavě, nýbrž postup bývalého ministra Petra Hladíka. Ten odmítá, že by cokoli zanedbal.
Předseda Motoristů Petr Macinka se zastal Filipa Turka v souvislosti s jeho výroky o úniku chemikálií na Šumavě. Připustil sice, že se mu nelíbilo Turkovo tvrzení, že úkoluje ministra životního prostředí Igora Červeného, za hlavní problém ale označil postup bývalého šéfa resortu Petra Hladíka. Ten odmítá, že by cokoli zanedbal.
Macinka v televizi Nova uvedl, že Turkovi svou výhradu sdělil. Poslanec mu podle jeho slov vysvětlil, že šlo o rychlou reakci na žádost o rozhovor. Předseda Motoristů se tím dál nezabýval. Turka zároveň hájil tím, že ho prezident Petr Pavel podle něj výrazně poškodil, když ho odmítl jmenovat ministrem.
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
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Politika
Filip Turek musí zveřejnit omluvu Seznamu za nepodložená tvrzení o nahlížení do e-mailů uživatelů. Výsledek sporu sám označil za „kontumační prohru“. Je to přitom už druhý případ v krátké době, kdy soud rozhodl o jeho omluvě poté, co se včas nevyjádřil k žalobě.
Od yperitu přes fosgen k látkám, z nichž by mohl vzniknout
Spor kolem Turka vypukl po oznámení ministra životního prostředí Igora Červeného o úniku chemikálií z dob bývalé československé armády v někdejším vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku.
Turek nejprve novinářům řekl, že na Šumavě uniká do půdy jedovatý plyn yperit. Později hovořil o fosgenu. Večer pak na sociální síti napsal, že jde o látky, které by se za určitých okolností teprve mohly změnit v jedovatý fosgen.
Podle Červeného neměl Turek aktuální informace. Kvůli vyšetřování své dopravní nehody totiž nevykonává funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku. Turek následně uvedl, že Červený dostal za úkol únik chemikálií řešit a zajistit odstranění kontaminace.
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
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Názory
Na Šumavě mohou skutečně ležet nebezpečné chemikálie po československé armádě a s jejich odstraněním se nesmí otálet. Způsob, jakým Motoristé případ oznámili, však připomínal spíše katastrofický livestream než vystoupení odpovědného vedení státu. Nejdříve přišel yperit, potom fosgen, nakonec látky, z nichž by fosgen mohl teprve vzniknout. Odborné vysvětlení mezitím nikde. A názvy opravdových jedovatých chemikálií ministr Červený nedokáže ani vyslovit.
„Všichni řeší Turka. Já bych řešil Hladíka“
Macinka v televizi Nova kritizoval, že se pozornost médií soustředí na Turkovy výroky, nikoli na to, jak ke staré ekologické zátěži přistupoval bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.
„Já po tom nepátrám. Já vidím zásadní problém v tom, že tady někdo naprosto liknavě přistupoval k očividné ekologické katastrofě, která se nám odehrála v Národním parku Šumava. To je hlavní problém, ale všichni řeší Turka. Já bych řešil Hladíka,“ prohlásil Macinka.
Hladík obvinění odmítá. Kauzu považuje za součást politického boje a tvrdí, že nic nezanedbal. Červeného vyzval, aby zveřejnil dokumenty týkající se průzkumu unikajících chemikálií.
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