Svrhnutí vlády? Babišův triumf, fiasko opozice. A Turek je zase na koni
Událostí týdne byl pokus opozice svrhnout vládu, vyjádřit jí nedůvěru. Byl to od začátku pokus marný, věděla to opozice i koalice. Účelem zasedání Sněmovny však neměl být pád vlády. Mělo se z toho stát předvolební rétorické divadlo. Na plné čáře vyhrál Babiš. A Turek? Ten nemusí dělat vůbec nic, a pořád je ho všude plno.
Jan Grolich, šéf lidovců a vycházející hvězda české politiky, hejtman Jihočeského kraje, kandidát na Senátora, ačkoliv není poslancem, nechal přes svoji stranu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny s jediným bodem, vyjádření nedůvěry vládě. Stal se z toho třídenní maraton, řeč střídala řeč, výsledek byl předem dán.
Po 28 hodinách jednání roztaženého do tří dnů hlasovalo pro svržení vlády pouze 83 opozičních poslanců. Nikoho z koalice na svoji stranu nepřetáhli, a ještě si devět poslanců opozice dalo při údajně klíčovém hlasování volno. Takhle se revoluce nedělá.
Účel schůze neměl být položit vládu, opozice dobře ví, že na to nemá kapacitu. Před komunálními a senátními volbami to mělo být plénum, kde dostane Babiš na frak. Nestalo se. Babiš zcela ovládl arénu, vyjmenoval milion a jeden úspěch vlády, na opozici nenechal nit suchou. Z marketingového hlediska se záměr opozice proměnil v absolutní politické fiasko.
Je otázkou, jak se řeči lídrů ANO projeví ve volebních výsledcích. Obce si Babiš uhájí, jde mu o Senát a o Prahu. V Praze s ním nikdo moc nechce, ostatní politické strany se obávají, že by dosud nedobytnou pevnost, mraveniště různých zájmů, chtěl řídit manažersky a vycucnout jí peníze, 200 miliard korun, určené na velké stavby. Při případném úspěchu ANO v Praze ho ostatní strany rády obejdou.
V senátních volbách má větší šanci, ANO obhajuje jediný mandát, může jedině získat. Senát je další pevnost, o kterou Babiš usiluje. Možná si tentokrát ukrojí větší dílek, zatím ho však neovládne.
Turkovo nové dno
Jako obvykle, přes všechno důležité dění, si hlavní díl pozornosti opět ukořistil Filip Turek. V červenci sejmul v centru Prahy ve svém mercedesu zdravotnické auto, nyní policie oznámila, že nenašla trestný čin. Turek je opět na koni. Přestože řídil jako čuně, cítí se být nevinný a okamžitě se znovu navezl do prezidenta. Z něj se stala jeho celoživotní noční můra. Prezident je podle Turka zvyklý na kádrové posudky a lidové soudy. No, to auto skutečně řídit Turek.