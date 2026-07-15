Turek se vzdá imunity, pokud ho policie bude chtít stíhat kvůli nehodě
Poslanec Motoristů Filip Turek se v případě žádosti o vydání kvůli pondělní dopravní nehodě nechce skrývat za poslaneckou imunitu. Do ukončení policejního vyšetřování zároveň pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, z funkce odstoupí.
Poslanec Motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to Blesku. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním vozem, jeho řidič je podle mluvčí Fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. K jeho zdravotnímu stavu se však nemůže nemocnice vyjadřovat.
Turek v úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. „K průběhu nehody se nebudu vyjadřovat do momentu vyšetřování policie, v případě žádosti soudu o vydání v případě nehody bych se samozřejmě nechal vydat a imunitu bych nevyužil,“ sdělil Blesku.
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
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Názory
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Poslanec Motoristů Filip Turek nebude až do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud policie označí za viníka jeho, na post rezignuje. K převzetí odpovědnosti ho předtím vyzval premiér Andrej Babiš, opozice požaduje také složení poslaneckého mandátu.
Filip Turek dočasně končí jako zmocněnec pro Green Deal
Politika
Poslanec Motoristů Filip Turek nebude až do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud policie označí za viníka jeho, na post rezignuje. K převzetí odpovědnosti ho předtím vyzval premiér Andrej Babiš, opozice požaduje také složení poslaneckého mandátu.