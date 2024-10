Trumpův bývalý politický stratég byl propuštěn z vězení

Z věznice vyšel na svobodu politický stratég Steve Bannon, který byl kolem voleb v roce 2016 vlivným poradcem amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Ještě dnes by měl podle zdrojů stanice CNN odvysílat nový díl svého podcastu.

Bannon si ve federálním zařízení ve státě Connecticut odpykal čtyřměsíční trest za pohrdání Kongresem. Porota jej uznala vinným před dvěma lety poté, co odmítl spolupracovat při vyšetřování vpádu Trumpových příznivců do Kapitolu v lednu 2021. Na svobodu se dostal týden před prezidentskými volbami, v nichž Trump opět kandiduje. Hlavní soupeřkou republikánského exprezidenta je demokratická kandidátka a viceprezidentka Kamala Harrisová.

V době Bannonova pobytu ve vězení jeho pravicové komunikační kanály, které se opírají o Trumpovy názory, podle CNN trpěly jeho nepřítomností a poklesem poslechovosti. Bannonův podcast War Room patřil ještě v červenci, kdy šel do vězení, k neposlouchanějším. Teď se ale propadl mimo 25 nejoblíbenějších, vyplývá z databáze podcastů Podchaser.

Jedenasedmdesátiletý Bannon byl jedním z lídrů Trumpovy kampaně před volbami v roce 2016. Po jeho zvolení několik měsíců působil v Bílém domě, ovšem ještě během prvního roku mandátu administrativu opustil. S aktuální Trumpovou kampaní za znovuzvolení formálně není spojený, zůstává však prominentním hlasem na scéně exprezidentových stoupenců.

