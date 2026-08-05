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newstream.cz Politika Ukrajina bez štítu? Zelenskyj varuje, že dodávky raket spadly na třetinu

Ukrajina bez štítu? Zelenskyj varuje, že dodávky raket spadly na třetinu

Zelenskyj si postěžoval na snížení dodávek protiraketových střel od partnerů
ČTK
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Ukrajina čelí ruským raketám s menší zásobou munice pro protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že dodávky protiraketových střel od partnerů letos spadly na třetinu oproti loňsku. Přichází to ve chvíli, kdy ukrajinská obrana při nočním útoku nedokázala sestřelit žádnou z ruských raket a v Kyjevě a okolí zemřelo nejméně 17 lidí.

Ukrajina varuje před kritickým úbytkem dodávek pro protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že počet protiraketových střel od partnerů letos klesl na třetinu ve srovnání s rokem 2025. Řekl to po noci, kdy se ukrajinské obraně nepodařilo sestřelit žádnou z vypálených ruských raket.

Rusko podle ukrajinského letectva v noci zaútočilo 115 drony, 24 raketami Iskander-M/S-400 a čtyřmi střelami Cirkon/Oniks. Ukrajinská obrana sestřelila 98 dronů, rakety ale prošly.

Útoky zasáhly Kyjev a jeho okolí. Podle Zelenského si vyžádaly nejméně 17 obětí a 44 zraněných. V hlavním městě byl na čtvrtek vyhlášen smutek. Moskva masivní útok potvrdila, tvrdí ale, že mířila na sklady zbraní a vojenského materiálu. Zelenskyj uvedl, že cílem byly hlavně sklady a logistická centra velkých maloobchodních řetězců.

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„Letos se, bohužel, výrazně snížily dodávky pro protiraketovou obranu od partnerů. Počet raket pro protivzdušnou obranu v dodávkách se snížil na třetinu ve srovnání s rokem 2025,“ napsal Zelenskyj po poradě s armádními veliteli.

Podle agentury AP Moskva využívá nedostatku střel pro systémy Patriot. Právě Patriot je v ukrajinském arzenálu prakticky jedinou zbraní, která dokáže ničit ruské balistické rakety.

Zelenskyj zároveň tvrdí, že spojenci potřebné rakety mají. Podle něj je teď klíčové politické rozhodnutí o dodávkách a rychlejší výroba, včetně možnosti přesunout část produkce na Ukrajinu.

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ČTK

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Trumpovo odmítnutí

Do sporu vstupuje i americký prezident Donald Trump. Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios uvedl, že ho při setkání v Bílém domě na konci července požádal o 300 střel pro systémy Patriot. List Financial Times ale s odvoláním na své zdroje napsal, že Trump žádost odmítl. Důvodem měl být nedostatek těchto střel v amerických skladech kvůli válce proti Íránu.

Ruské rakety přitom podle textu v létě téměř denně dopadají na ukrajinská města. Při sobotním útoku na Kyjev zahynulo nejméně devět lidí a nejméně 30 dalších bylo zraněno.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajina se od té doby brání se západní pomocí, zatímco ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony i na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.

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