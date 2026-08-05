Ukrajina bez štítu? Zelenskyj varuje, že dodávky raket spadly na třetinu
Ukrajina čelí ruským raketám s menší zásobou munice pro protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj varuje, že dodávky protiraketových střel od partnerů letos spadly na třetinu oproti loňsku. Přichází to ve chvíli, kdy ukrajinská obrana při nočním útoku nedokázala sestřelit žádnou z ruských raket a v Kyjevě a okolí zemřelo nejméně 17 lidí.
Ukrajina varuje před kritickým úbytkem dodávek pro protivzdušnou obranu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že počet protiraketových střel od partnerů letos klesl na třetinu ve srovnání s rokem 2025. Řekl to po noci, kdy se ukrajinské obraně nepodařilo sestřelit žádnou z vypálených ruských raket.
Rusko podle ukrajinského letectva v noci zaútočilo 115 drony, 24 raketami Iskander-M/S-400 a čtyřmi střelami Cirkon/Oniks. Ukrajinská obrana sestřelila 98 dronů, rakety ale prošly.
Útoky zasáhly Kyjev a jeho okolí. Podle Zelenského si vyžádaly nejméně 17 obětí a 44 zraněných. V hlavním městě byl na čtvrtek vyhlášen smutek. Moskva masivní útok potvrdila, tvrdí ale, že mířila na sklady zbraní a vojenského materiálu. Zelenskyj uvedl, že cílem byly hlavně sklady a logistická centra velkých maloobchodních řetězců.
Válka na Ukrajině zrychlila vývoj zbraní a mění i byznys výrobců vojenské techniky. Podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony už firmy nemohou roky vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. Nové stroje musí vznikat rychleji, být modulární a reagovat na zkušenosti z bojiště – od boje proti dronům až po spolupráci s bezpilotními systémy.
„Nemáme čas přemýšlet v horizontu deseti let.“ Šéf Aera popisuje, jak Ukrajina mění vývoj zbraní
Leaders
Válka na Ukrajině zrychlila vývoj zbraní a mění i byznys výrobců vojenské techniky. Podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony už firmy nemohou roky vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. Nové stroje musí vznikat rychleji, být modulární a reagovat na zkušenosti z bojiště – od boje proti dronům až po spolupráci s bezpilotními systémy.
„Letos se, bohužel, výrazně snížily dodávky pro protiraketovou obranu od partnerů. Počet raket pro protivzdušnou obranu v dodávkách se snížil na třetinu ve srovnání s rokem 2025,“ napsal Zelenskyj po poradě s armádními veliteli.
I held a meeting with our military, the Ministry of Defense, and the teams of the Security Service of Ukraine, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Office. First, the report from Mykhailo Drapatyi, Ihor Skybiuk, and Yevhenii Khmara on the situation at the front and key… pic.twitter.com/HUiXvXVbHg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026
Podle agentury AP Moskva využívá nedostatku střel pro systémy Patriot. Právě Patriot je v ukrajinském arzenálu prakticky jedinou zbraní, která dokáže ničit ruské balistické rakety.
Zelenskyj zároveň tvrdí, že spojenci potřebné rakety mají. Podle něj je teď klíčové politické rozhodnutí o dodávkách a rychlejší výroba, včetně možnosti přesunout část produkce na Ukrajinu.
Ukrajina, která od února 2022 bojuje proti ruské invazi a už řadu let usiluje o členství v NATO, se k alianci nikdy nepřipojí. Podle agentury AFP to v Kyjevě prohlásil bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec Ukrajiny v Británii Valerij Zalužnyj. Zdůvodnil to tím, že aliance lpí na doktrínách z druhé světové války a není připravena na konflikty 21. století. Ukrajinská armáda je podle něj díky zkušenostem ze současné války modernější.
„Dvanáct let jsem slýchával stejnou pohádku.“ Generál Zalužnyj rozmetal naděje Ukrajiny na vstup do NATO
Politika
Ukrajina, která od února 2022 bojuje proti ruské invazi a už řadu let usiluje o členství v NATO, se k alianci nikdy nepřipojí. Podle agentury AFP to v Kyjevě prohlásil bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec Ukrajiny v Británii Valerij Zalužnyj. Zdůvodnil to tím, že aliance lpí na doktrínách z druhé světové války a není připravena na konflikty 21. století. Ukrajinská armáda je podle něj díky zkušenostem ze současné války modernější.
Trumpovo odmítnutí
Do sporu vstupuje i americký prezident Donald Trump. Zelenskyj v rozhovoru pro server Axios uvedl, že ho při setkání v Bílém domě na konci července požádal o 300 střel pro systémy Patriot. List Financial Times ale s odvoláním na své zdroje napsal, že Trump žádost odmítl. Důvodem měl být nedostatek těchto střel v amerických skladech kvůli válce proti Íránu.
Ruské rakety přitom podle textu v létě téměř denně dopadají na ukrajinská města. Při sobotním útoku na Kyjev zahynulo nejméně devět lidí a nejméně 30 dalších bylo zraněno.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajina se od té doby brání se západní pomocí, zatímco ruská armáda opakovaně útočí raketami a drony i na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské cíle.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…