Soudkyně se postavila za Harvard. Dočasně zablokovala zákaz zápisu zahraničních studentů

Americká soudkyně v pátek dočasně zablokovala rozhodnutí administrativy prezidenta Donalda Trumpa zakázat Harvardově univerzitě zapisovat zahraniční studenty, píše agentura Reuters. Prestižní univerzita kvůli zákazu zažalovala vládu u federálního soudu v Bostonu. Čtvrteční oznámení Trumpovy administrativy univerzita označila za hrubé porušení ústavy a dalších federálních zákonů, který bude mít okamžitý a ničivý dopad na Harvard a více než 7000 držitelů víz.

„Jedním tahem pera se vláda pokusila vymazat čtvrtinu studentů Harvardu – zahraniční studenty, kteří zásadním způsobem přispívají univerzitě i jejímu poslání,“ uvádí se v žalobě. Univerzita oznámila, že plánuje podat návrh na předběžné opatření, kterým by zabránila ministerstvu vnitřní bezpečnosti v realizaci kroku.

Soudkyně Allison Burroughsová, jmenovaná někdejším demokratickým prezidentem Barackem Obamou, vydala dočasný soudní příkaz ke zmrazení kroku administrativy.

Pomsta univerzitě?

Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová ve čtvrtek v dopise univerzitě a zveřejněném na síti X oznámila, že Harvardově univerzitě byla pozastavena možnost přijímat zahraniční studenty, přičemž ti stávající budou muset přestoupit na jiné školy. „Tato administrativa činí Harvard odpovědným za podporu násilí, antisemitismu a za koordinaci s Komunistickou stranou Číny na jeho akademické půdě,“ stojí v dokumentu.

Noemová uvedla, že univerzita může znovu získat právo přijímat zahraniční studenty, pokud do 72 hodin poskytne velké množství záznamů o zahraničních studentech. V aktualizované žádosti požaduje veškeré záznamy, včetně audio a video materiálů, týkající se zahraničních studentů účastnících se protestů nebo údajně nebezpečných aktivit na půdě univerzity.

V pátečním dopise adresovaném komunitě Harvardovy univerzity rektor Alan Garber odsoudil jednání administrativy a uvedl, že Harvard reagoval na kroky ministerstva pro vnitřní bezpečnost v souladu se zákonem. Podle Garbera se jedná o „pokračování série činů vlády, jejichž cílem je pomstít se Harvardu za to, že se odmítá vzdát akademické nezávislosti a podřídit se nezákonnému prosazování kontroly federální vlády nad našimi studijními programy, fakultou a studenty“.

Na Harvardově univerzitě v tomto roce studovalo asi 6800 zahraničních studentů, což představuje přibližně 27 procent celkového počtu. Jedná se podle agentury AP o studenty z více než stovky zemí, přičemž většina z nich studuje magisterské či doktorské obory. Harvardova univerzita je o 140 let starší než Spojené státy, její nadační jmění je vyšší než hrubý domácí produkt téměř 100 zemí a vzdělávalo se na ní osm amerických prezidentů, napsal deník The New York Times.

Trumpův nátlak na Harvard je součástí širší kampaně, v rámci které se republikánský prezident snaží přimět univerzity, právnické firmy, média, soudy a další instituce, které si zakládají na nezávislosti na stranické politice, aby se přizpůsobily jeho agendě, píše Reuters.

Kampaň zahrnuje úsilí o deportaci zahraničních studentů prestižních univerzit, kteří se účastnili propalestinských protestů, ale nedopustili se žádného trestného činu. Prezident rovněž přijal odvetná opatření proti právnickým firmám zaměstnávajícím právníky, kteří se Trumpovi postavili. Navrhl také odvolat soudce za rozhodnutí o imigraci, jenž se šéfovi Bílého domu nelíbilo.

