Hnutí SPD zmizelo ze zprávy o extremismu. Ministerstvo odmítá politické zásahy
Hnutí SPD se po letech neobjevuje ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti. Podle Seznam Zpráv z resortu zároveň odcházejí dva lidé spojení s přípravou dokumentu. Ministerstvo odmítá, že by do odborného obsahu zprávy zasahovali politici.
Ve výroční zprávě ministerstva vnitra o extremismu a předsudečné nenávisti za loňský rok chybí hnutí SPD, které se v podobných dokumentech v minulosti objevovalo opakovaně. Uvedl to server Seznam Zprávy. Dokument má v pondělí projednat vláda.
Podle Seznam Zpráv navíc z ministerstva odcházejí dva lidé, kteří byli s přípravou zprávy spojeni. Končí seniorní analytik Jiří Pětioký, jenž byl za zprávu o extremismu dlouhodobě zodpovědný. Odchází také ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj konec potvrdil. Důvody komentovat nechtěl.
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Politika
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Seznam Zprávy s odkazem na své zdroje uvedly, že za odchody obou mužů stojí mimo jiné finální podoba dokumentu. Ve zprávě podle serveru nejsou zahrnuty politické subjekty a vyřazeny měly být na pokyn vedení ministerstva.
Vnitro to odmítá. Podle mluvčí Ivany Nguyenové vznikla zpráva standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších institucí.
„Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025 vznikla standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších zapojených institucí. Jedná se o každoročně zpracovávaný analytický materiál. Do odborného obsahu zprávy nezasahují žádní političtí představitelé,“ sdělila serveru mluvčí vnitra.
SPD se ve zprávách objevovala opakovaně
Ve zprávě za rok 2024, kterou schvalovala ještě předchozí vláda Petra Fialy, SPD uvedena byla. Hnutí se objevovalo také ve zprávách za předchozí roky.
Spor mezi SPD a ministerstvem vnitra má ale i soudní rovinu. Loni v říjnu Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Omluvu soud SPD nepřiznal.
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Hnutí zároveň letos čelilo i trestnímu postihu. Soud mu v červnu uložil peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům. Obžalobě čelí také předseda SPD Tomio Okamura, jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě přerušené.