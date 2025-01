Slovenská opozice reaguje na výroky Gašpara. Žádá zakotvit členství Slovenska v EU a v NATO do ústavy

Opoziční slovenská strana Svoboda a Solidarita (SaS) žádá zakotvit členství Slovenska v Evropské unii a Severoatlantické alianci do ústavy. Reaguje tak na výroky místopředsedy slovenského parlamentu Tibora Gašpara, který připustil možnost vystoupení Slovenska z obou uskupení, informovala slovenská média.

„Směr nemá v tuto chvíli za prioritu a za cíl vystoupit z EU ani z NATO, ale obě uskupení se vyvíjejí. Mění se možná některé základní věci či principy fungování, než jaké byly v době, kdy jsme do nich vstupovali. Proto zde musí zůstat otevřené dveře pro situaci, kdybychom případně uvažovali o krajním řešení, jakým je vystoupení z EU,“ prohlásil podle webu veřejnoprávní televize a rozhlasu Gašpar, který je ze strany Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Tento týden spolu s dalšími pěti vládními poslanci navštívil Moskvu.

Nyní Gašpar tvrdí, že o vystoupení z EU hovořil jako o „krajním řešení“ a že úprava ústavy by mohla být překážkou pro to, aby se o vystoupení rozhodovalo stejně jako o vstupu Slovenska do EU, tedy referendem.

„Fico nás táhne pryč“

SaS by chtěla, aby o návrhu příslušného ústavního zákona jednal slovenský parlament v únoru. Kvůli obstrukci vládních poslanců se ale menšinové opozici nepodařilo v uplynulých dnech prosadit, aby sněmovna jednala o proevropské orientaci země, anebo o návrhu na odvolání Ficovy vlády. Tento návrh zřejmě přijde na řadu příští týden v úterý, opozice ale nemá dostatek hlasů ani na odvolání vlády, která nastoupila do úřadu předloni v říjnu, ani na změnu ústavy.

„Fico nás táhne pryč od těchto organizací, a to je pro nás nepřijatelné. Proto jsme se rozhodli podat na únorovou schůzi novelu ústavy, ve které zakotvíme členství Slovenska v EU a v NATO,“ prohlásil předseda SaS Branislav Gröhling.

Ke Gašparovi se vyslovila i vládní strana Hlas-sociální demokracie, která odmítla jakoukoliv debatu o vystupování Slovenska z EU či NATO. Prezident Peter Pellegrini, který z této strany vzešel, pak připomněl loňské prohlášení nejvyšších ústavních činitelů. Ti v něm slíbili společně podporovat „nezpochybnitelné členství“ Slovenska v EU a v NATO.

