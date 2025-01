Skupina BRICS má nového člena. Do party přichází Bolívie

Bolivijský prezident Luis Arce oznámil, že se jeho země stala oficiálně partnerským státem skupiny BRICS. Napsala to agentura EFE. Bolívie byla ve skupině zemí, které dostaly pozvání na říjnovém summitu v Kazani. Od členství ve skupině BRICS Arce očekává nové ekonomické příležitosti.

Potvrzení o začlenění dostala Bolívie od ruského ministerstva zahraničí. Právě Rusko loni skupině BRICS předsedalo. Podle Arceho se Bolívie stala partnerským státem od letošního 1. ledna. „Vstup do BRICS nám přináší příležitosti v klíčových sektorech, jako jsou energetika, obchod, technologie, zpracovatelský průmysl a udržitelné finančnictví,“ uvedl Arce. Podle něj členství umožní Bolívii lépe ochránit své zájmy „ve světě plném nejistoty“.

Bolívie byla mezi zeměmi, které dostaly nabídku, aby se staly partnerskými zeměmi BRICS na loňském summitu v Kazani. Podle ruské státní agentury TASS se od letošního první ledna staly partnery BRICS i Bělorusko, Indonésie, Kazachstán, Kuba, Malajsie, Thajsko, Uganda a Uzbekistán.

Zakládajícími státy skupiny BRICS jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ke kterým se později přidala i Jihoafrická republika. Skupina se o několik států rozšířila v loňském roce, připojily se například Írán či Spojené arabské emiráty. Argentina, která pozvánku do skupiny dostala, se nakonec nepřipojila. Letos skupině předsedá Brazílie.

