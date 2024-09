Francouzský eurokomisař Breton rezignoval. Leyenová ho prý odmítla

Francouzský eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton dnes na síti X zveřejnil rezignační dopis. Uvedl, že šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová požádala Francii o nominaci jiného kandidáta, čemuž Paříž vyhoví. Podle dosavadních informací médií se s Bretonem počítalo i v nově vznikající komisi.

Breton napsal, že šéfka EK před několika dny požádala Paříž o stažení Bretonovy nominace a za změnu přislíbila vlivnější portfolio. Von der Leyenová žádala všechny členské země o dva návrhy, vždy muže a ženu. Většina zemí jí ale nevyhověla a navrhla jen jedno jméno, většinu navržených tvoří muži.

"Ve světle těchto posledních událostí, které jsou dalším důkazem pochybného řízení, jsem nucen konstatovat, že již nemohu vykonávat své povinnosti v kolegiu," napsal Breton s tím, že rezignuje s okamžitou platností.

Ve Štrasburku dnes začíná jednání Evropského parlamentu a Konference předsedů EP, kde šéfka EK představí navrhované složení nové Evropské komise. Konference předsedů se skládá z šéfky Evropského parlamentu a šéfů jednotlivých parlamentních frakcí. Poté se očekává, že by mohlo být složení komise oznámeno i veřejně. Českým kandidátem do nové komise je ministr průmyslu Jozef Síkela.

