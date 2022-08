Síkela: Při nedostatku plynu očekávám solidaritu domácností

Udržet ekonomiku v chodu je podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) v zájmu každého. Stát nebude podle něj při nedostatku plynu preferovat průmysl před domácnostmi, v určité fázi je ale možné, že bude potřeba i jejich solidarita a částečné omezení. Upozornil na to, že lidé jsou zaměstnanci firem a zároveň jejich produkci využívají.

„My můžeme být konfrontováni se situací, kdy v Evropě bude nedostatek plynu, bez ohledu na to, kolik za něj bude kdo ochoten zaplatit. Prostě ten plyn nebude bez ohledu na cenu. V takovém případě samozřejmě bude nutné přejít k jakémusi restriktivnímu režimu,“ uvedl Síkela.

V případě, že by Česko například mělo o pomoc s dodávkami plynu požádat okolní státy, je podle něj namístě, aby se solidárně zapojili i takzvaní chránění zákazníci, tedy například domácnosti.

Energetická krize nedovoluje Němcům odstavit jaderné elektrárny Politika Německo kvůli energetické krizi neodstaví své poslední tři jaderné elektrárny a nechá je prozatím v provozu i po konci letošního roku, kdy Berlín zastavení výroby energie z jádra plánoval, napsal list The Wall Street Journal, který se odvolává na tři nejmenované německé vládní představitele. Ponechání jaderných elektráren v provozu bude pro Německo přelomovým rozhodnutím, neboť v zemi až do ruské invaze na Ukrajinu panovala jasná a široká politická shoda na odklonu od nukleární energetiky. ČTK Přečíst článek

„Domácnosti zůstanou tím chráněným zákazníkem do posledního okamžiku, ale chráněný neznamená, že vlastně se jich nějaký diskomfort vůbec nedotkne. Protože my v případě, abychom opravdu zachovali ty tepny toho průmyslu, ten nejnutnější chod prostě v nějakém režimu, aby ta ekonomika a alespoň její základy fungovaly, tak možná budeme potřebovat solidaritu, pochopení a výpomoc ze strany domácností tím, že ty domácnosti řeknou: i my jsme zaměstnanci těch firem, i my potřebujeme některou produkci. A proto chápeme, že se musíme na určitou dobu dočasně omezit,“ uvedl Síkela.

Vyvrátil ale tvrzení, že by stát preferoval průmysl před domácnostmi. „Je to o tom, že tato situace nastane v okamžiku, kdy už určité části průmyslu budou stát, a my budeme řešit, jak radikálně zasáhneme tu ekonomiku ještě více, a myslím si, že je v zájmu každého, abychom tu ekonomiku v chodu udrželi, protože to je o hospodářském růstu, to je o prosperitě, to je o růstu blahobytu,“ uvedl Síkela.

Stát odebral firmám nevyužitou kapacitu v zásobnících plynu Politika Stát odebral 13 firmám kapacitu pro skladování plynu v zásobnících, kterou nevyužívaly. O kapacitu přišla mimo jiné Moravia Gas Storage, kterou spoluvlastní ruský Gazprom. Firmy přišly o kapacitu v celkovém objemu 261 milionů metrů krychlových plynu, informoval David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Roční spotřeba plynu v ČR činí asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu, z Ruska pochází zhruba 98 procent. ČTK Přečíst článek