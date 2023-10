S evropským právem na opravu ušetří spotřebitelé až 12 miliard eur ročně

Konec zbytečného vyhazování rozbitého zboží a snazší opravy. Nejen to mají přinést nová evropská pravidla, která dnes schválili europoslanci v klíčovém výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Díky směrnici známé jako právo na opravu budou muset výrobci nabízet opravy, pokud nevyjdou dráž než prodej nového zboží. Zlepší se také dostupnost náhradních dílů. Podle europoslance Marcela Kolaji nová pravidla ušetří lidem peníze lidem a prospějí životnímu prostředí. O návrhu budou hlasovat poslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku na konci listopadu.

Reklama

Evropští spotřebitelé a podniky běžně vyhazují zboží, které by se dalo opravit. Hromadí se tak odpad a vyhazují součástky, které by se daly znovu použít. Evropská komise proto navrhla směrnici, která zavádí takzvané právo na opravu, které by mělo platit v průběhu i po záruce. Před jejím vypršením budou mít výrobci povinnost nabídnout opravu, pokud není dražší než výměna.

Po záruce se pak u vybraných typů zboží opravy výrazně usnadní. Konkrétně jde o pračky a sušičky, myčky nádobí, ledničky, televize, mobily, stolní počítače a monitory, svařovací zařízení, vysavače a také jízdní kola. Povinnost se týká v první řadě výrobců, pokud ti nejsou v Evropské unii, připadá pak na prodejce.

Funkční věci na skládky nepatří

Podle europoslance Marcela Kolaji (Piráti), který je členem výboru, nová pravidla ušetří peníze lidem i životní prostředí. „Spousta výrobků, které by šlo opravit, dnes putuje na skládky. To znamená úplně zbytečnou zátěž jak pro peněženky spotřebitelů, tak pro životní prostředí. Pro představu, dnes přichází Evropané kvůli vyhazování zboží, které by šlo snadno opravit, až o 12 miliard eur ročně. Navíc se tak vyprodukuje 35 milionů tun odpadu. Právo na opravu konečně tohle nesmyslné plýtvání zastaví,” uvedl Kolaja.

Jak český europoslanec uvedl, nově budou muset výrobci například informovat o tom, u jakých produktů musí opravy nabízet. V každé členské zemi by pak měl vzniknout web, který zákazníkům umožní najít si snadno v okolí opraváře. „Ve výsledku bude konečně stejně jednoduché si nechat zboží opravit, jako si koupit nové. A ne jako dnes, kdy je sehnání opraváře mnohdy 'mission impossible',“ dodal Kolaja.

Po hlasování v Evropském parlamentu budou následovat ještě takzvané trialogy, které jsou stěžejní součástí přijímání unijních norem. Na finálním znění tak budou pracovat španělské předsednictví, europoslanci a Evropská komise.

Právníci řeší bezemisní budoucnost budov Zprávy z firem Klimatické změny otřásají nejen okolním světem, ale také právními řády. Jedním z příkladů legislativní reakce na klimatické změny je velmi rozsáhlý balíček různých předpisů přijímaný pod taktovkou Evropské unie, souhrnně nazvaný Fit for 55. Jednou z oblastí je také bezemisní budoucnost budov, které se věnuje aktuální díl právního podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners. nst Přečíst článek