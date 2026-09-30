Zakázka za 20 miliard. Stíhačku nové generace má pro americkou armádu postavit Boeing
Boeing získal další mimořádně lukrativní zakázku na novou generaci amerických bojových letounů. Pro námořnictvo Spojených států má vyvinout nový stíhací stroj, přičemž kontrakt začíná na 20 miliardách dolarů a postupně se může rozrůst až na stovky miliard. Firma tak navazuje na loňský úspěch v soutěži o stíhačku F-47 pro americkou armádu.
Boeing získal zakázku na vývoj nové generace stíhaček pro americké námořnictvo. Kontrakt má v úvodní fázi hodnotu 20 miliard dolarů, tedy zhruba 431 miliard korun. V noci na dnešek to podle agentury Reuters oznámilo americké ministerstvo zahraničí.
V soutěži na vývoj testovacího letounu Boeing porazil konkurenční Northrop Grumman. Z původních 20 miliard dolarů se přitom program může postupně rozrůst až na stovky miliard dolarů, tedy biliony korun. Rozhodující bude další rozšiřování výroby i případné objednávky ze zahraničí.
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Zprávy z firem
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Významný úspěch pro Boeing
Pro Boeing jde o další významný úspěch v boji o budoucnost amerického vojenského letectví. Už loni v březnu firma zvítězila v soutěži na novou generaci stíhaček pro americkou armádu. Dodá jí stroje označované jako F-47, které mají být díky technologii stealth obtížně zachytitelné radarem.
Nové bojové letouny mají patřit k takzvané šesté generaci stíhaček. Vedle technologie stealth mají nabídnout také další schopnosti včetně výrazně delšího doletu.
Program označovaný jako NGAD, tedy Next Generation Air Dominance neboli další generace vzdušné převahy, je považován za nástupce letounů F-22 od společnosti Lockheed Martin po roce 2030.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.