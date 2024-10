Dalibor Martínek: Nechci větší šikanu řidičů. Chci, aby se dcera nebála přejít Škroupovo náměstí

V Praze na Škroupově náměstí se v prosinci roku 1988 uskutečnila památná, jedna s prvních demonstrací proti bývalému režimu. Sešlo se tam několik tisíc lidí, aby řekli komunistům, že už je tu nechceme. Vystoupil tam Václav Havel, farář Václav Malý, hymnu zpívala Marta Kubišová. Ještě rok potom trvalo, než se starý systém zhroutil.

Nyní na fasádě jednoho z domů kulatého, malého náměstíčka na Žižkově visí pamětní modrá destička, připomínající hrdinství lidí, kteří se postavili diktátorskému režimu.

Střih. Uplynulo 35 let. Na stejném náměstí se prakticky každý den povalují nebo posedávají opilci nebo lidé požívající jiné návykové látky. Hlučí, chovají se proti veřejnému pořádku. Dcera se bojí tímto místem projít. Stížnosti místních obyvatel plní stránky sociálních sítí. Bez výsledku.

Městská policie Prahy 3, do jejíhož okrsku náměstí patří, nyní zveřejnila informaci, že začne tvrději zasahovat proti řidičům, „nedodržujícím pravidla“.

Tak předně. To asi nevymyslela sama městská policie. Je jasné, že jde o pokyn vedení radnice. Radnice Prahy 3 se rozhodla, že bude tvrději postupovat proti majitelům aut svých obyvatel. A to není jenom otázka Prahy 3. Podobná opatření, pokuty řidičům a odtahování aut, placené parkovací zóny, uplatňuje většina pražských částí. A spousta dalších měst. Brněnská regulace parkování se stala pověstnou. Do Brna již nikdy více autem. Pokutu za parkování můžete dostat třeba i v Kašperských Horách, vísce na Šumavě.

Šikana řidičů je móda, která se pod různými záminkami rozrůstá po celé zemi jako mor. Pravda je taková, že pod zástěnkou ochrany práv rezidentů se víc odtahují auta, řidičům se udělují pokuty, a obecní úřady z toho tyjí. Jde o peníze.

Dalo by se říct, ok. Když někdo blbě parkuje, ať je odtažen. Záludnost postupu radnic spočívá v tom, že pod zdánlivě bohulibou argumentací zvyšují šikanu vůči svým residentům. Jejichž zájmy má radnice chránit. Radnice stojí proti svým občanům. A to není jenom případ Prahy 3.

Miliony na pokutách

Praha 3 vybrala loni na poplatcích za psy 1,7 milionu korun. Za „sankční platby“, jak praví výroční zpráva radnice, to bylo přes 22 milionů korun. Je evidentní, že odtahy aut a poplatky za parkování jsou docela dobrou ekonomickou činností. Co z ní obyvatelé mají, je nejasné. Protože, když podržím příklad Prahy 3, ta dostává přes 700 milionů korun z rozpočtového určení daní. Na své útraty by mohla mít peněz dost. Ale nestačí jí to. Výdaje má tento okrsek ve výši 1,5 miliardy korun. Sekyra jako blázen.

Proč ho vedoucí činitelé vytvořili? Nikdo netuší. A jak ho chtějí vyrovnávat? Odtahovat víc aut svých residentů a vybírat víc na pokutách za parkování. A marketingově k tomu vysílat veřejnosti omáčku o bezpečnosti svých občanů.

Jestli má jít o bezpečnost, tak ať městští policisté jdou do akce. Pro měšťáka je mnohem pohodlnější odtáhnout víc aut než se hádat s nějakým opilcem. Proto lidé nemají rádi městské policajty. Odtahují auta, zvyšují lidem náklady, ale neřeší pořádek. Nechci, aby mi městská policie odtahovala auto. Chci, aby zajistila, aby se moje dcera nebála přejít přes Škroupovo náměstí.