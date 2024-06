Putin v červnu navštíví Kima. Ze Severní Koreje by chtěl vozit muže na práci

Ruský prezident Vladimir Putin v následujících týdnech navštíví Severní Koreu, uvedl deník Vedomosti s odvoláním na diplomatické zdroje.

Reklama

Velvyslanec Ruska v KLDR Alexander Macegora potvrdil, že Putinova návštěva asijské země se již aktivně připravuje, konkrétní datum nicméně zatím není jasné. Putin by 19. nebo 20. června mohl také navštívit Vietnam, uvedli tamní představitelé. Do Hanoje by ruský prezident s největší pravděpodobností dorazil po návštěvě Severní Koreje.

Rusů už není „mnogo“

K Putinově nadcházející návštěvě v Severní Koreji Kreml uvedl, že Rusko chce s KLDR posílit spolupráci "ve všech oblastech". Podle médií by Putin s Kimem mohl jednat mimo jiné o tom, zda Rusko z asijské země přiveze pracovní migranty. Rusko se potýká s nedostatkem pracovní síly poté, co byly statisíce mužů mobilizovány do války na Ukrajině, případně ze země utekly, připomíná agentura Reuters.

Od začátku invaze na Ukrajinu Moskva upevnila vazby se zeměmi znepřátelenými se Spojenými státy, mezi nimi právě se Severní Koreou nebo Íránem, píše Reuters. USA a Ukrajina v lednu Kreml obvinily, že na ukrajinské území útočí zbraněmi dodávanými KLDR, což je v rozporu se sankcemi OSN proti Severní Koreji, k nimž se Rusko dříve samo zavázalo. Moskva tuto informaci nekomentovala.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil Putina v Ruské federaci minulé září. Podíval se například na kosmodrom Vostočnyj na Dálném východě. Putin také Kimovi slíbil, že Moskva pomůže Pchjongjangu s vývojem satelitů. Putin Severní Koreu zatím navštívil pouze v roce 2000, když se poprvé ujal prezidentského úřadu.

Reklama

Stejně jako datum návštěvy ve Vietnamu ani témata bilaterálních jednání v zemi zatím nejsou potvrzena. Podle vietnamských představitelů bude nicméně diskuse nejspíš vedena o energiích, vojenské spolupráci, finančních záležitostech a dohodě v oblasti vzdělávání. Podrobnosti agentura Reuters neuvedla.

Putin: V vítězství na Ukrajině jaderné zbraně nepotřebujeme Politika Rusko nepotřebuje k vítězství ve válce na Ukrajině jaderné zbraně, prohlásil na ekonomickém fóru v Petrohradu ruský prezident Vladimir Putin. Agentura Reuters to označuje za dosud nejsilnější signál od šéfa Kremlu, že nesáhne k jadernému úderu. Putin také uvedl, že nepočítá s mobilizací, ruská armáda má dostatek dobrovolníků. Od začátku roku podle něj na Ukrajině dobyla 47 vesnic. ČTK Přečíst článek