Rubio: Mír ještě není na dosah
Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl v televizním rozhovoru řekl, že netvrdí, že mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou je na dosah. Věci se ale pohnuly dost na to, aby byl důvod svolat na pondělí do Washingtonu schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými představiteli. V pondělí se bude v Bílém domě jednat o bezpečnostních zárukách, dodal Rubio podle agentury Reuters.
Spojené státy se budou i nadále snažit vytvořit scénář, který by pomohl ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, ale nemusí se jim to podařit, připustil Rubio v rozhovoru v televizi CBS. Ukrajina se ruské agresi brání od února 2022.
„Pokud zde nebude možný mír a bude to pokračovat jako válka, budou lidé i nadále umírat po tisících. Nechceme tak skončit, ale bohužel se to může stát,“ řekl Rubio. Obě strany by podle něj musely udělat ústupky, aby mohly uzavřít mírovou dohodu.
Americký prezident Donald Trump se v pátek sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce, Zelenskyj na summit pozván nebyl. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump ale po něm upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině. Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní.
Rubio dnes na stanici NBC řekl, že možné příměří „není vyloučeno“. Nejlepším způsobem, jak ukončit válku, by ale podle něj byla „úplná mírová dohoda“, píše agentura AP.
Trump bude se Zelenským jednat v pondělí ve Washingtonu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a lídři několika evropských zemí oznámili, že se pondělního jednání v Bílém domě také zúčastní. Kyjev naléhá na to, aby Evropa byla součástí možných budoucích mírových dohod s Ruskem.
Účast na pondělním jednání v Bílém domě potvrdili také německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a britský premiér Keir Starmer. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul oznámil, že Evropané jsou připraveni poskytnout záruky Ukrajině společně se Spojenými státy v rámci možné mírové dohody.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi, píše Reuters. Hlava Ukrajiny se takto vyjádřila po pátečním setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce.
Včerejší aljašskou schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina hodnotí trhy celkově negativně. Zatím tedy hlavně moskevská burza, jejíž stěžejní ukazatel MOEX dnes po 16. hodině středoevropského čase klesal o zhruba dvě procenta. Mezi tituly, jež nejvíce k poklesu přispěly, patří ty plynárenského kolosu Gazpromu, které oslabovaly o více než tři procenta. Největší ruská přepravní společnost, převážně státní Sovcomflot, zase ztrácela takřka tři procenta.
