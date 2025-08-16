Svět je nyní bezpečnějším místem, okomentoval Orbán schůzku Putina s Trumpem
Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina v současné chvíli rozebírá celý svět. Svým komentářem přispěl i maďarský premiér Viktor Orbán, který nešetřil superlativy.
Svět je po schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce bezpečnějším místem, napsal Orbán na facebooku. Obě velmoci podle něj přestaly s ničením vzájemné spolupráce.
Trump se s Putinem sešel v Anchorage na Aljašce. Summit patrně nepřinesl žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.
„Léta jsme sledovali, jak dvě největší jaderné mocnosti ničí rámec své spolupráce a posílají si vzkazy,“ napsal Orbán. „Tomu je nyní konec. Svět je dnes bezpečnějším místem než včera,“ dodal.
Maďarský premiér, který čelí kritice za svůj příklon k Putinovi navzdory tři a půl roku trvající rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu, tento týden uvedl, že Rusko válku proti Ukrajině vyhrálo a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. Evropa podle maďarského premiéra promeškala příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden, a nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.
Donald Trump se včera na Aljašce pokusil si Vladimira Putina podmanit. Pompézně i výstražně. Totiž jak poplácáním po zádech na červeném koberci, tak ale i – hned o pár vteřin později – demonstrací vojenské síly v podobě přeletu chlouby americké armády, bombardéru B-2 stealth. Načež to opět zkusil po dobrém nečekaným gestem, zjevně mimo protokol: usazením ruského prezidenta do své limuzíny. V ní oba světově nejsledovanější lidé včerejšího dne získali cenný čas zapřést hovor vskutku jen mezi čtyřma očima. Možná to nejdůležitější padlo už tam.
Na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. V pondělí se Zelenskyj setká s Trumpem ve Washingtonu.
