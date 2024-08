Mpox není novým covidem, tvrdí jeden z šéfů Světové zdravotnické organizace

Onemocnění mpox není novým covidem, ať už se jedná o jeho novou, nebo starší variantu, zdůraznil regionální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu Hans Kluge. Podle něj úřady totiž vědí, jak šíření nemoci kontrolovat, informovala agentura Reuters.

„Proti nemoci mpox můžeme a musíme bojovat společně,“ řekl Kluge o nemoci dříve známé jako opičí neštovice. „Učiníme rozhodnutí zavést systémy pro kontrolu a celosvětovou eliminaci mpox? Nebo zahájíme další cyklus paniky a nedbalosti? Naše reakce nyní a v příštích letech bude pro Evropu a celý svět zásadní zkouškou,“ řekl Kluge.

Mpox je virová infekce, která způsobuje hnisavé vyrážky a příznaky podobné chřipce. Nemoc má obvykle mírný průběh, ale může zabíjet. Varianta mpox označovaná jako Clade 1b vyvolala celosvětové obavy, protože se zřejmě šíří snadněji běžným blízkým kontaktem. Případ této varianty byl minulý týden potvrzen ve Švédsku a souvisel s rostoucí epidemií v Africe. Podle úřadů je nicméně riziko pro širokou veřejnost velmi nízké. Očekávají se ojedinělé případy u lidí, kteří v nedávné době cestovali, napsala agentura AP.

Sto případů v Evropě

Kluge uvedl, že pozornost věnovaná nové variantě Clade 1 dává Evropě šanci zaměřit se na méně závažnou variantu Clade 2, včetně lepšího poradenství a monitorování v oblasti veřejného zdraví. Každý měsíc je nyní v evropském regionu WHO hlášeno přibližně 100 nových případů varianty mpox Clade 2, řekl Kluge. Evropský region zahrnuje 53 zemí Evropy a Střední Asie.

WHO letos celosvětově eviduje 17 tisíc případů mpox a více než 500 úmrtí. Přes 96 procent všech případů a úmrtí bylo zaznamenáno v Kongu, jehož zdravotnický systém se dlouhodobě potýká s epidemií nemoci na rozlehlé ploše a v rámci špatné infrastruktury země. Více než 70 procent případů a 85 procent úmrtí v Kongu připadá na děti mladší 15 let.

Konžská demokratická republika oznámila, že obdrží první vakcíny proti nemoci mpox od USA příští týden. V pondělí to sdělil konžský ministr zahraničí několik dní poté, co WHO kvůli virovému onemocnění vyhlásila nejvyšší stupeň varování.

Kongo v současnosti potřebuje tři miliony dávek vakcíny. Ministr zdravotnictví Roger Kamba novinářům řekl, že Kongo obdrželo nabídky dodávek vakcín od USA a Japonska. Neuvedl, kolik dávek země obdrží ani kdy mají dorazit vakcíny z Japonska.