První lety s migranty vyrazí do Rwandy do 12 týdnů, ohlásil deportace britský premiér Sunak

První letadla s migranty odletí z Británie do Rwandy za 10 až 12 týdnů a od léta budou tyto lety pravidelné. Prohlásil to britský premiér Rishi Sunak, podle něhož žádný zahraniční soud nezastaví jeho vládu ve snaze omezit tímto způsobem rostoucí počet přistěhovalců v Británii.

Sunak, který se snaží před letošními volbami zvrátit mnohaměsíční propad preferencí své Konzervativní strany, plánuje deportacemi do Rwandy řešit nárůst počtu přistěhovalců, kteří se nelegálním způsobem dostávají do Británie.

„Jsme připraveni. Máme to naplánováno a ty lety se uskuteční, ať se stane cokoliv. Žádný zahraniční soud nám nezabrání, aby odstartovaly,” řekl Sunak podle britských médií. Pokud by si Británie měla vybrat mezi příslušností k mezinárodnímu soudu a ochranou svých hranic, zvolí ochranu hranic, dodal premiér. Narážel tím na možné žaloby, jejichž podávání k mezinárodním soudním instancím se kvůli deportacím dá čekat.

S plánem posílat část žadatelů o azyl z Británie do Rwandy přišel na jaře 2022 tehdejší premiér Boris Johnson. V červnu 2022 však byla britská vláda nucena na poslední chvíli zrušit první let, když Evropský soud pro lidská práva (ECHR) rozhodl, že plán je spojen "s reálným rizikem nevratné újmy".

Opozice je proti deportacím

S médii dnes Sunak hovořil několik hodin před tím, než má Dolní sněmovna jednat o návrhu zákona označujícího Rwandu za bezpečnou zemi. Ten vládnoucí konzervativci předložili poté, co britský nejvyšší soud loni zarazil chystané deportace s odůvodněním, že středoafrický stát bezpečnou zemí není.

Zatímco Dolní sněmovna již návrh schválila, Sněmovna lordů k němu opakovaně přidává pozměňovací návrhy, které mají podle jejích členů lépe ochránit práva deportovaných. Sunak vyzval Sněmovnu lordů, aby návrh přestala blokovat.

Kontroverzní plán britské vlády je odpovědí na předloňský nárůst počtu lidí, kteří do země vstupují nelegálně přes Lamanšský průliv. V roce 2022 do Británie doplulo rekordních téměř 46 000 migrantů, loni zhruba o třetinu méně. Sunak označuje zastavení přílivu migrantů za jeden ze svých hlavních předvolebních cílů, opozice a nevládní organizace jej za plán deportací kritizují.

