Nenechávejte populistům záminky, radí demokratům Tony Blair. A vyhlíží novou průmyslovou revoluci

Demokratické vlády nesmí nechat politiku vymknout z rukou. Populisté využívají jejich chyb, tvrdí jeden z volebně nejúspěšnějších britských premiérů Tony Blair. Co radí svému nástupci Keiru Starmerovi?

Vítězství Labouristické strany v britských parlamentních volbách je vedle francouzských a listopadových prezidentských voleb jedním z klíčových politických okamžiků letošního roku. Na jedné straně vyvolává nástup Keira Starmera velká očekávání, ale na druhé i obavy. Jelikož drtivě vyhrála strana bez populistických hesel a programu „který by se dal shrnout do jedné věty“, jak píše novinářka magazínu The Atlantic Anne Applebaumová, budou za kanál pokukovat i evropské demokratické síly hledající recept proti posilujícím antisystémovým uskupením.

Volby však byly prvním krokem. Nyní bude nutné úspěch přetavit ve skutečný posun a nezradit důvěru voličů, teprve pak bude lekce postupu proti populismu kompletní. Populisté a krajní pravice nebude stát stranou a novému premiérovi Keiru Starmerovi půjde po krku. Vláda navíc čelí náročným podmínkám.

I když ve Velké Británii není žádné masové antisystémové hnutí, bude to znát. Poměrně velkých zisků v jednotlivých obvodech dosáhl Nigel Farage se svou formací Reform UK, ačkoli je nepřetavila do více než čtyř křesel (celkově populistická a euroskeptická strana získala 14 procent). Zároveň také vyšlo najevo, že by se velká část členů Konzervativní strany ráda spojila s Faragem, takže antisystémový prvek je patrný i uvnitř jedné z hlavních stran.

Uzavřít přístupové cesty

Bývalý premiér a dnes šéf vlivného globálního institutu Tony Blair proto navrhuje populistům „uzavřít přístupové cesty“. Program musí být realistický, což se týká například migrace nebo klimatických cílů. „Progresivci by měli přemýšlet o odpovědích, ale musíte pochopit, co dělá populista. Populista si obvykle nevymýšlí stížnosti, ale využívá jich. Pokud jim chcete uzavřít cesty ke zvyšování podpory, musíte se vypořádat se stížnostmi. Proto má Keir naprostou pravdu, když říká, že je třeba kontrolovat imigraci,“ vysvětlil pro deník The Guardian Blair.

Expremiér netvrdí, že by se labouristé měli inspirovat konzervativci, jejich strategii označil za „šílenou“. „To neznamená, že bychom nevyvyšovali dobro, které může imigrace přinést, protože této zemi přináší nesmírně dobrého, ale musíte nad ní mít kontrolu,“ dodal s tím, že nechápe rozhodnutí bývalé vlády omezit migraci z Evropy.

Pro ilustraci, kontroverzní plán konzervativní vlády na odesílání migrantů do Rwandy zemi stál kolem 370 milionů liber, aniž by vyhostila jediného člověka. Starmer ho ihned zrušil, jak v kampani sliboval, ale Rwanda odmítá peníze vrátit. Labouristé však nechtějí hranice nechat otevřené, jen razí jiný přístup – novou efektivnější jednotku a rozbíjení převoznických gangů.

Návrat do Evropy? Klíčová věc

Blair zároveň nesouhlasí s tím, kam se Británie za poslední roky dostala ve vztahu k Evropě. Zlepšení vztahů se zeměmi Evropské unie považuje za strategický zájem, i když prý chápe Starmerovu opatrnost.

„Nevím, jakou to má mít podobu. Ale naprosto zásadní věc, kterou si musí země jako Británie uvědomit, protože jsme se jako země začali dívat příliš do sebe, je, že v příštích dvou desetiletích budete mít na světě tři giganty - Ameriku, Čínu a pravděpodobně Indii. A jedinou alternativou, kterou budou mít všechny ostatní země, je být v regionálních uskupeních, která vám společně poskytnou to, co jednotlivě mít nebudete,“ tvrdí Blair, který v úterý pořádal konferenci o budoucnosti Británie.

Nová průmyslová revoluce

Tony Blair Institute for Global Change je neziskovou organizací, ale zároveň i jakousi globální konzultantskou společností a think tankem. Jeho sedmdesátiletý šéf platí za velkého, podle mnohých hlasů až nekritického, podporovatele technologického pokroku.

Blair tvrdí, že veřejný sektor by přechodem na umělou inteligenci ušetřil až dvanáct miliard liber ročně. Rozmach AI podle něj bude něco jako nová průmyslová revoluce, přestože pro mnohé je to stále sci-fi a další mají obavy.

„K tomu řeknu jen to, že se lidé báli průmyslové revoluce. Ale jedna z věcí, které se naučíte, když studujete historii, je, že to, co se vynalezne lidskou vynalézavostí, nebude zavrženo lidskou úzkostí. To je fakt. Nejdůležitější pro tvůrce politik je právě teď pochopit, že je to fakt. A bude se to zrychlovat,“ radí Blair.