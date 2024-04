Historická dohoda. Evropským parlamentem prošel migrační balíček

Europoslanci ve středu schválili migrační balíček, který tvoří deset legislativních návrhů. Hlasování bylo dramatem do poslední chvíle, neboť podpora pro všech deset předpisů měnících unijní migrační a azylová pravidla nebyla vůbec jistá a jednotlivé frakce počítaly každý hlas. Jednání na krátkou chvíli skandováním přerušili demonstranti, kteří byli v sále na galerii pro veřejnost. Demonstrace se konala i před budovou Evropského parlamentu.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová označila dnešní den za "historický". Europoslanci podle ní schválili „pevný legislativní rámec pro to, jak se vypořádat s migrací a azylem v EU“. „Trvalo to více než deset let, ale dodrželi jsme slovo,“ napsala na sociální síti X.

Série norem počítá mimo jiné s efektivnějšími kontrolami migrantů i s rychlejším vracením neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Zavádí také princip, že migračním tlakem přetíženým zemím unie solidárně pomohou ostatní buď tím, že část migrantů převezmou, nebo tyto státy podpoří finančně či materiálně.

Zleva belgický premiér Alexander De Croo, předsedkyně EP Roberta Metsolaová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci k migračnímu balíčku. Profimedia

Různé části balíčku byly přijaty s rozdílnou podporou. Jen těsně prošel například návrh nařízení o řízení azylu a migrace, který patřil k nejvíce kritizovaným. Hovoří se v něm mimo jiné o tom, že zemím EU, které jsou vystaveny migračnímu tlaku přispějí ostatní členské státy tím, že žadatele o azyl nebo osoby požívající mezinárodní ochrany přemístí na své území, poskytnou finanční příspěvky nebo operativní a technickou podporu.

Nízkou podporu mělo i nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci, které zavádí mechanismus reakce na náhlý nárůst počtu příchozích osob a zajišťuje solidaritu a podporu členským státům čelícím mimořádnému náporu státních příslušníků třetích zemí.

Ministr vnitra Vít Rakušan ke schválenému paktu uvedl, že není tak ambiciózní, jak Česko chtělo, přesto je dobrou zprávou pro všechny, kdo současný stav nepovažují za uspokojivý. „Umožní účinnější ochranu vnějších hranic EU a rychlejší vyhošťování. Zároveň nebude žádnou členskou zemi zavazovat k přijetí migrantů na jejím území," napsal. Dalšími nutnými kroky jsou podle něj jednání se zeměmi mimo EU a účinnější pomoc v místech, odkud migrace vychází.

Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš na síti X napsal, že pakt problém s migranty neřeší, ale naopak je do Evropy už dávno pozval. Obsahuje podle něj také skryté kvóty na uprchlíky. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová v debatě s voliči k eurovolbám řekla, že hnutí kvůli schválení paktu požádá o mimořádnou schůzi sněmovny.

Na konečné podobě migračního a azylového paktu se vyjednavači Evropského parlamentu, tehdy španělského předsednictví jako zástupce členských zemí bloku a Evropské komise dohodli loni v prosinci po mnoha letech neúspěšných vyjednávání. Česko, které mělo k tomuto kompromisu výhrady, se poté letos 8. února zdrželo, když dohodu v Bruselu potvrdili velvyslanci zemí EU.