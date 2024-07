"Proč tam jede?" Tisíce Izraelců protestují proti Netanjahuově odletu do USA, neuzavře-li příměří

Tisíce lidí v sobotu večer opět demonstrovaly v několika izraelských městech proti vládě. Demonstranti vyzývali premiéra Benjamina Netanjahua, aby neodlétal na návštěvu Spojených států, dokud nepodepíše dohodu o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás, jejíž součástí bude propuštění rukojmích. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Do Spojených států Netanjahu podle nových informací odletí v pondělí ráno.

Demonstrace se konaly v Tel Avivu, Jeruzalémě, Haifě či městě Caesarea, kde má Netanjahu dům. V každém z těchto měst se jich účastnily tisíce lidí. Dnes se podle serveru ToI má konat demonstrace u Ben Gurionova letiště, odkud má premiér do USA odletět. Netanjahuův úřad uvedl, že před odletem se setká s týmem, který zprostředkovaně vyjednává o dohodě s Hamásem.

Úřad izraelského premiéra v neděli dopoledne uvedl, že Netanjahu odletí do Washingtonu v pondělí ráno. "Předseda vlády Benjamin Netanjahu se s americkým prezidentem Joem Bidenem setká v úterý," uvedl úřad. Původně měl premiérodletět do USA už v neděli a setkat se s Bidenem v pondělí, píše server The Times of Israel, podle kterého odklad asi způsobila Bidenova nemoc. Americký prezident se nedávno nakazil koronavirem. Netanjahu má podle původních informací vystoupit ve středu před Kongresem.

K přijetí dohody s Hamásem vyzval Netanjahua i opoziční lídr Jair Lapid, který se v sobotu večer účastnil demonstrace v Tel Avivu. "Teď letí Netanjahu promluvit do (amerického) Kongresu. Má poslední šanci jít do Kongresu a oznámit tam, že se dohodne. Pokud neoznámí, že přijímá dohodu, proč tam jede?," prohlásil Lapid. "Jeď do Kataru, do Káhiry, a ne do Washingtonu dělat další show," dodal opoziční lídr s odkazem na dvě místa, kde se konají jednání o příměří.

Před velitelstvím izraelské armády v Tel Avivu vystoupila večer i Ejnav Zangaukerová, jejíž čtyřiadvacetiletý syn je mezi rukojmími, které Hamás drží od 7. října v Pásmu Gazy. "Je jeden člověk, který stojí mezi rodinami a jejich milovanými, jež jsou v zajetí, a to je (izraelský) premiér, pro něhož je důležitější si udržet křeslo než zachránit životy," uvedla matka uneseného syna. Podle ní je několik týdnů na stole dohoda, k jejímuž uzavření stačí už jen málo.

Spojené státy před několika dny uvedly, že v posledních týdnech bylo dosaženo pokroku, k dohodě ale stále zbývá několik překážek. Netanjahu ale podle serveru ToI, který se odvolává na nejmenované arabské i izraelské činitele, vznesl nové požadavky, mimo jiné, aby izraelská armáda zůstala na celé hranici s Pásma Gazy s Egyptem a aby se vytvořil mechanismus, jak zabránit ozbrojeným Palestincům v návratu na sever oblasti.

S Netanjahuem mají do USA letět příbuzní několika rukojmích, které ale demonstranti vyzvali, aby to nedělali, když premiér nesouhlasí s dohodou o příměří. Jeden z nich už cestu odmítl. "Věřil jsem, že během letu oznámí dohodu (o příměří), ale odlet se blíží a uvědomil jsem si, že se to nestane a že opak je pravdou - (Netanjahu) brání pokroku a nedělá žádná rozhodnutí," vysvětlil Alon Gat důvody, proč s premiérem do USA nepoletí. Gatova sestra je v zajetí v Gaze.

Překážka k příměří

Také podle Matiho Danziga, jehož pětasedmdesátiletý otec je držen jako rukojmí Hamásem, na demonstraci v Tel Avivu označil Netanjahua za "překážku dohody" o příměří.

S premiérem má do USA letět i Noa Argamaniová, kterou po 245 dnech izraelské speciální jednotky ze zajetí Hamásu minulý měsíc zachránily spolu s dalšími třemi rukojmími. Při této operaci zemřela i nejméně stovka Palestinců. Izraelská armáda zachránila od října sedm živých rukojmích a při jedné z operací tři rukojmí omylem zastřelila. Izraelská armáda se domnívá, že v zajetí je asi 116 rukojmích, z toho ale nejméně čtyři desítky mohou být po smrti. Palestinští ozbrojenci při teroristickém útoku 7. října unesli z Izraele na 250 lidí, z toho 105 propustili koncem listopadu výměnou za 240 palestinských vězňů během dosud jediného příměří v této válce. Čtyři rukojmí propustili už před tímto příměřím.

Server ToI napsal, že izraelský ministr obrany Joav Galant zvažoval tento týden oznámit, že dohoda s Hamásem je "na dosah", aby vytvořil tlak na Netanjahua dohodu přijmout. Od dohody ale Netanjahua zrazují jeho krajně pravicoví koaliční partneři.

"Jen konec války může dostat rukojmí domů," řekl vnuk dalšího z unesených Mai Alvini Peri, jehož dědeček v zajetí zemřel. "Konec války ale také bude znamenat konec vlády, takže chápete, proč tato válka trvá tak dlouho a proč stále není dohoda o rukojmích," citoval Alviniho sever ToI.