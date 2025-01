Dočasné příměří. Zástupci Izraele a Palestiny podepsali dohodu o klidu zbraní

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámila podpis dohody o příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích držených palestinským hnutím Hamás. V prohlášení, o kterém informovala izraelská média, uvedla, že text dnes projedná bezpečnostní kabinet a pak ještě vláda, která dohodu musí schválit, aby začala platit. Není jasné, zda kvůli právním a náboženským podmínkám na izraelské straně příměří začne platit v neděli, jak předvídá dohoda.

Kancelář premiéra potvrdila, že dohodu podepsali v Kataru, kde se konala jednání, vyjednavači za Izrael i hnutí Hamás. "Premiér Benjamin Netanjahu byl informován vyjednávacím týmem, že byla dosažena shoda ohledně dohody pro osvobození rukojmích," stojí v anglické verzi prohlášení. Netanjahu tudíž nechal svolat na dnešek bezpečnostní kabinet.

Server The Times of Israel (ToI) uvádí, že schůzka celé vlády se neočekává dřív než v sobotu večer, protože odpůrci dohody musí dostat 24 hodin na to, aby mohli případně podat stížnost u soudu. Pokud by se vláda sešla v pátek odpoledne, neměli by na to z náboženských důvodů čas. Mnoho z nich dodržuje šabat. Není jasné, proč neplatí pravidlo, že šabat je možné porušit v zájmu záchrany lidského života, podotýká ToI. Pokud se celá vláda sejde až v sobotu, znamená to, že lhůta pro podávání stížností skončí až v neděli večer. Dohoda by pak mohla začít platit až v pondělí, tedy o den později, než se původně plánovalo. "První tři rukojmí, kteří měli být propuštěni v neděli, budou muset ještě jeden den počkat," vyvozuje izraelský server.

Zprostředkovatelé oznámili shodu na dohodě mezi Izraelem a Hamásem již ve středu večer. Učinili tak americký prezident Joe Biden a katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání. Úřad izraelského premiéra však tvrdil, že dohoda není úplná, a tudíž ji nelze považovat za dojednanou. Ve čtvrtek také tvrdil, že hnutí Hamás se snaží na poslední chvíli v textu provést změny. To zástupci teroristického hnutí odmítli.

Ve středu oznámená dohoda počítá s tím, že 19. ledna začne platit příměří, které v první fázi přeruší boje na 42 dnů. Zároveň má být propuštěno 33 rukojmích držených palestinskými ozbrojenci v Pásmu Gazy výměnou za stovky palestinských vězňů v izraelských věznicích. Izraelská armáda se má postupně stáhnout z centrálních oblastí na okraj pásma a vysídlení Palestinci se začnou vracet do svých domovů. Navýšit se má i o objem humanitární pomoci pro Pásma Gazy.

Dosud jediný klid zbraní v 15 měsíců trvající válce, kterou Izrael vede proti Hamásu v odvetě za jeho teroristický útok z předloňského října, trval na konci listopadu téhož roku pouhý týden. Hamás během něj propustil 105 rukojmích výměnou za 240 Palestinců držených v izraelských věznicích.

Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců 7. října 2023 v izraelském pohraničí zabili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 dalších unesli jako rukojmí. Mohutná vojenská odveta Izraele si od té doby podle čtvrtečních údajů úřadů kontrolovaných Hamásem vyžádala životy nejméně 46.788 Palestinců.