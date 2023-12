Problém s migranty je třeba řešit tvrději, uvedl Sunak. Za příklad si bere Thatcherovou

Problém s vysokým počtem migrantů, kteří volí nelegální cestu do evropských zemí, je třeba řešit rázněji a tvrději zakročit proti pašerákům, shodli se při setkání v Římě italská premiérka Giorgia Meloniová a britský ministerský předseda Rishi Sunak. Ten mimo jiné řekl, že množství běženců, kteří připlouvají do Itálie, je neudržitelné a že k věci je třeba přistupovat s radikalismem britské expremiérky Margaret Thatcherové, uvedla agentura ANSA.

Oba premiéři se dohodli, že budou společně financovat projekt, který má usnadnit dobrovolné návraty migrantů do zemí původu. Londýn a Řím se také shodují v tom, jak problém s počty migrantů na domácí půdě řešit - v obou zemích existují plány, jak posílat žadatele o azyl do třetích zemí, kde budou na vyřízení svých žádostí čekat. Itálie uzavřela dohodu s Albánií, Británie se Rwandou, v obou případech ale další postup této praxe prozatím zablokovaly soudy.

„Naši odpůrci strkají hlavu do písku a domnívají se, že se ten problém vyřeší sám, ale to nefunguje. Jen se podívejte na Lampedusu, kam letos dorazilo 50 procent všech přistěhovalců: To už není udržitelné, není to správné a je to nemorální,“ řekl Sunak. „My musíme také odrazovat. Pokud migranti přijedou do Británie nebo Itálie nelegálně, nebudou moci zůstat, v tom musí být jasno,“ doplnil.

Sunak se dnes zúčastnil i akce premiérčiny krajně pravicové strany Bratři Itálie, kde mluvil i o někdejší britské konzervativní premiérce Thatcherové. „Thatcherová chápala, že plány jsou významné jen tehdy, když jsou uskutečnitelné... Nikdy se nevzdávala, ani když byla bitva složitá a my dnes musíme tento thatcherovský radikalismus aplikovat na ilegální migraci,“ řekl britský premiér.

Sunak se rok před britskými volbami snaží prosadit zákon o deportacích migrantů do Rwandy a uskutečnit plán i po verdiktu Nejvyššího soudu, který ho v listopadu zamítl. Italská snaha posílat ročně až 36 tisíc migrantů do Albánie narazila u albánského ústavního soudu, který tento týden ratifikaci dohody dočasně pozastavil.