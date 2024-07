Prezident Pavel udělil první milosti, na stole měl 700 žádostí

Prezident Petr Pavel udělil čtyři milosti, své první od nástupu do úřadu loni v březnu. Týkají se dvou matek s nezletilými dětmi, cizince dlouhodobě pobývajícího a pracujícího v Česku a českého občana, který byl v zahraničí odsouzený k sedmadvacetiletému trestu za pašování drog.

Za Pavlova předchůdce Miloše Zemana milosti v první fázi posuzovalo ministerstvo spravedlnosti a Hradu postupovalo pouze ty, které splňovaly podmínky nastavené bývalým prezidentem. Kancelář prezidenta republiky (KPR) převzala agendu výhradně pod sebe na začátku letošního roku. Od té doby podle Hradu dorazilo přes 700 žádostí.

Zbytek trestu v rozsahu necelých 300 dní prominul Pavel devětadvacetileté ženě, která pečuje o tři nezletilé děti. Trest dostala za méně závažnou majetkovou trestnou činnost se škodou necelých 13 000 korun. „Prezident přihlédl zejména k potřebě zajištění péče o děti ve věku tří až sedmi let,” uvedl Hrad. Otec dětí nemůže kvůli péči o děti docházet do práce, což zhoršuje finanční situaci rodiny.

Další milost se týká šestatřicetileté ženy, která před uvězněním pečovala o svých sedm dětí od dvou do devíti let. „V rámci milosti jí byly prominuty zbytky trestu odnětí svobody v celkové výši čtyř let a čtyř měsíců, z nichž část již vykonala,” informovala KPR. Tresty dostala za krádeže a neoprávněné podnikání, kterých se dopouštěla před 10 až 12 lety. Starost o děti převzal otec, avšak vzhledem k náročnosti péče hrozí riziko odebrání dětí a jejich umístění do pěstounské či ústavní péče. V obou případech podle KPR milosti podpořil příslušný orgán péče o děti.

Nejméně milostí udělil Zeman

Kladně Pavel vyřídil i žádost šestatřicetiletého cizince, který dlouhodobě pobývá a pracuje v ČR. Trest dostal za řízení pod vlivem alkoholu, při kterém naboural do dvou zaparkovaných aut a způsobil škodu necelých 112 000 korun. „Tu plně uhradil, stejně jako peněžitý trest ve výši 60 000 korun, a z dvouletého zákazu řízení přes polovinu vykonal. Za přečin mu ale hrozilo zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu v Česku, což by pro něj v důsledku bylo daleko tvrdším postihem," uvedl Hrad. Pavel přihlédl k tomu, že muž v Česku žije sedm let, s manželkou spoluvlastní byt a má veškeré rodinné, pracovní i sociální zázemí. Hrad rovněž doplnil, že nikdy nebyl evidován na úřadu práce, nepobíral dávky a nedopustil se žádného jiného trestného činu či přestupku.

Poslední milost se týká šestasedmdesátiletého českého občana, který v zahraničí dostal nepodmíněný trest 27 let odnětí svobody za pašování drog. KPR uvedla, že vzhledem k věku žadatele je trest de facto doživotní, v Česku je přitom trestní sazba za stejný čin v rozmezí osmi až 12 let. „Žadatel si již odpykal šest let trestu v zahraničí, před necelými dvěma lety byl předán zpět do Česka, kde si odpykává zbytek," napsal Hrad. Milost zkrátí trest z 27 let na osm, které muž dovrší v listopadu. „A tedy bude v souladu se spodní hranicí trestní sazby stanovené v ČR," vysvětlila KPR.

Udělením milosti může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel, který omilostnil 1247 pachatelů a předtím jako federální prezident dalších 601. Václav Klaus udělil milost ve 412 případech. Zeman pak rozhodl o 26 milostech, z toho o 17 ve druhém funkčním období. Poslední komunistický prezident Gustáv Husák rozdal jen v roce 1988 celkem 2028 milostí.

