Napětí na Korejském poloostrově roste. Jihokorejský prezident vyhlásil stanné právo

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol v zemi vyhlásil stanné právo. Opoziční Demokratickou stranu, která ovládá parlament, obvinil ze sympatií vůči Severní Koreji a paralyzování vlády svou protistátní činností. Armáda s ohledem na vyhlášení stanného práva oznámila zákaz činnosti parlamentu a politických stran, informovala agentura Reuters. Šéf opoziční strany I Če-mjong vyzval občany, aby se shromáždili před budovou parlamentu.

Prezident podle agentury AP v krátkém televizním projevu slíbil „vymýtit síly, které napomáhají KLDR, a bránit demokratický ústavní pořádek“. Prezidentovo rozhodnutí odsoudil i předseda jeho vlastního uskupení Strana lidové moci (PPP) Han Duk-so, který vyhlášení stanného práva označil za chybné. Demokratická strana v reakci na prezidentovo rozhodnutí svolala poslance do budovy parlamentu.

Jihokorejské zákony stanoví, že vláda musí stanné právě odvolat, pokud o to požádá většina poslanců v parlamentu. Stejný zákon zakazuje, aby byli na základě stanného práva zatýkáni poslanci, uvedla stanice BBC. Záběry korejské stanice YTN ukazují desítky vojáků ve venkovních prostorách parlamentu, kde se shromáždili i civilisté a novináři. Nad budovou parlamentu přelétají vojenské vrtulníky.

V akci i centrální banka

Představitel centrální banky řekl, že banka připravuje sérii opatření, které stabilizují trh, pokud to bude třeba. Korejský burza prozatím nerozhodla, zda ve středu otevře či ne, informoval Reuters.

PPP se v parlamentu kvůli Demokratické straně dostala do patové situace ohledně schvalování rozpočtu na příští rok. Šéf opoziční strany I Če-mjong, proti kterému je vedeno několik trestních stíhání, je favoritem příštích prezidentských voleb, které se budou konat v roce 2027.

