Portlík: Praha se musí z demografické krize prostavět
Pražská developerská společnost by měla vytvořit platformu a mechanismus, na kterém se budou realizovat stavební projekty města. Ve spolupráci s bankami a developery, shodli se odborníci.
V Praze mezi lety 2015 a 2025 přibylo jedenáct procent obyvatel, mnohem více než Budapešti či Varšavě. Za stejnou dobu v české metropoli přibylo jen devět procent bytů, ve Varšavě jich je za dekádu o 21 procent více, vyplývá z analýzy Future of Prague, kterou vydala poradenská společnost KPMG a kterou na setkání Newstream Realitního Clubu prezentoval odborník na reality KPMG Josef Kupec.
Z analýzy dále plyne, že podle nového metropolitního plánu je zhruba deset procent plochy města vhodných k transformaci a rozvoji, což představuje 49 tisíc hektarů. To je srovnatelné s Varšavou a Budapeští, co do potenciálu tedy Praha za sousedními metropolemi pozadu není. „Náskok má Praha z hlediska turistiky, lidé se sem rádi vracejí,“ dodal Kupec.
Tomáš Portlík, starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS, řekl, že z uvedených demografických trendů se Praha musí prostavět. „Volné plochy máme srovnatelné s Budapeští a Varšavou, i územní plán výstavbu předpokládá. Zhruba padesát procent té plochy tvoří brownfieldy a vidíme už teď, že development na Smíchově je aktivní, budou se stavět i Bubny,“ vyjmenovává Portlík.
Pro rozvoj města jsou ale nezbytné velké dopravní stavby. „Bude se muset zahájit výstavba vnitřního okruhu a Radlické radiály, protože bez toho se nehneme. Chtěl bych, aby to nastalo ještě v tomto volebním období,“ uvedl politik.
Obecně se předpokládá, že co se týče výstavby nových projektů, bude v ní aktivní sama metropole. Portlík uvedl, že si dokáže představit model, kdy výstavbu realizuje Pražská developerská společnost (PDS) ve spolupráci s financující bankou, jako se to v minulosti realizovalo například v Praze 14.
To podle lidí z branže by nebylo ale úplně jednoduché. „Byl bych lehce skeptický k tomu, jak banky dělají development. Umí to financovat, ale ne developovat,“ uvedl Jan Sadil, bývalý bankéř a nyní šéf developerské společnosti JRD. Podobně Jiří Vančura z Trinity Bank. „Projektový management je už nad očekávání. Banky si dokáží projekt ohlídat v rámci financování, ale musí mít schopného projektového manažera, což musí být developer. Pak už se pohlídají vzájemně,“ uvedl bankéř. David Bureš ze společnosti Flet dodal, že šlo by také o čas, že developer by to uměl dělat rychleji než městská firma, která bojuje s odborností a množstvím lidí.
Podle Portlíka jde především o to vytvořit přes PDS jednotnou platformu a mechanismus, který bylo možné využívat i při dalších stavebních projektech města. Konzultantka a bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová uvedla, že úkolem města je primárně dobře připravit pozemky a pak se domluvit s developery. To je podle ní klíčové, protože podle výzkumů se bude většina lidí stahovat do ekonomických center.
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Nebudu se nikdy vymlouvat na to, že něco nejde. „Nemůžu se vymlouvat na zákon o zadávání veřejných zakázek. Myslím, že to se neočekává od budoucího primátora. Předpokládám, že tyto věci zajistím bez ohledu na to, jak je těžké je zajistit,“ říká Tomáš Portlík, kandidát na primátora za Spolu. „Nechci si dovolit, aby mi investiční odbor ‚zbastlí‘ výběrové řízení, jako byla EUSPA, kdy se firmy budou hádat tak dlouho, až se vesmírná agentura rozhodne k ostudě Prahy, že si vybere sídlo v jiném městě. Tohle si Praha nemůže dovolit,“ říká. Rozhovor s Tomášem Portlíkem je dalším dílem série rozhovorů s kandidáty na pražského primátora, zítra přineseme názory Jana Hušbauera z ANO.
Zatímco dokončení velkých dopravních staveb by metropoli pomohlo funkčněji se propojit s okrajovými aglomeracemi, město by nemělo zapomínat ani na výstavbu uvnitř - na zahušťování, výstabu na prostranstvích hlavně kolem metra a podobně. „Praha by měla řešit hlavně veřejný prostor, ať máme dopravní obchvaty, pěkná veřejná prostranství, parkování, technologie 21. století. Nebráníme se, aby někdo zvedl kontribuce, jen je problém, že developer neví, kam to potom jde, to by nás zajímalo,“ uvedl šéf UDI Group Tomáš Kaluš.
Je podle něj ale liché slibovat si od městské výstavby levné byty. „I když město bude stavět byty, nebudou levnější, protože to nejde levněji postavit. Stavební kapacity jsou na hraně vyčerpanosti. PDS by měla pozemky, ucelené celky, připravovat, ne realizovat,“ poznamenal. Pavel Šatný, šéf společnosti Doornite, uvedl, že chybějící dopravní infrastuktura je tím, co prodražuje stavby - protože prodražuje dodávky subdodavatelům.
Albert Čuba, šéf ostravského Divadla Mír, poznamenal, že v budoucnosti se dá čekat, že dopravu budou zajišťovat autonomní auta. Pak nebudou potřeba ani parkovací suterény, obchvaty a podobně. „Až bude nasazena autonomní doprava, většina problémů s dopravou ve městech bude vyřešena,“ uvedl.
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Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
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