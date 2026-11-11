Praha je rozdaná. Hlaváček bude primátorem, ANO zůstává mimo hru
Praha má po komunálních volbách jasno o nové vládě. Metropoli povede koalice STAN, Spolu a Prahy sobě, která bude mít v zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 z 65 hlasů. Primátorem se stane dosavadní náměstek Petr Hlaváček, koalice zároveň chystá změny ve vedení velkých městských firem.
Prahu bude v tomto volebním období řídit koalice STAN, Spolu a Prahy sobě. Primátorem se má stát dosavadní náměstek Petr Hlaváček, který vedl vítězné hnutí STAN. Nová koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu 47 hlasů a podrobnosti o personálním složení rady chce oznámit 18. listopadu, tedy den před jednáním zastupitelstva, na němž se bude nové vedení města volit.
„Myslím, že máme širokou, velmi dobře a profesionálně sestavenou koalici,“ řekl Hlaváček. Podle něj tři koaliční subjekty dohromady reprezentují 63 procent pražských voličů. Lídr Spolu Tomáš Portlík připustil, že při vyjednávání byly sporné například úpravy parkovacích zón, dohoda ale nakonec vznikla. „Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že ten výsledek posune Prahu vpřed,“ uvedl předseda Prahy sobě Adam Scheinherr.
ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
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ODS se propadá, ODS se propadá. Titulky v médiích se po různých průzkumech volebních preferencí opakují. A členové strany, která měla před volbami premiéra a po volbách by ho chtěla mít opět, se začali bouřit.
Změny mají přijít i ve velkých městských firmách
Hlaváček zároveň oznámil, že nové vedení města plánuje změny ve vedení velkých pražských společností. „K zásadní změně dojde v Pražských službách,“ uvedl a dodal, že posílit potřebuje také dopravní podnik.
V jedenáctičlenné radě má mít STAN pět křesel včetně primátora, Spolu čtyři a Praha sobě dvě. Podle serveru iDNES.cz by měl Hlaváček kromě funkce primátora řídit také územní rozvoj, Tomáš Portlík finance a majetkové účasti, Adam Scheinherr dopravu a David Bouz majetek. Pavel Dobeš má mít na starosti smart cities, zahraniční spolupráci, inovace a energetiku, Michal Biskup IT a bezpečnost, Hana Novotná životní prostředí a Antonín Klecanda (všichni STAN) sport, školství a volný čas.
Portlík má být podle serveru radní pro finance a majetkové účasti, Alexandra Udženija (ODS) pro sociální věci a zdravotnictví, Michal Hroza pro infrastrukturu stejně jako dosud, Tomáš Slabihoudek (oba TOP 09) má zůstat radním pro kulturu. Za Prahu sobě má mít Scheinherr na starosti dopravu a David Bouz majetek. Hlaváček řekl, že informace serveru v zásadě odpovídají realitě.
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„Koalice STAN, Spolu (ODS a TOP 09) a Prahy sobě (s KDU-ČSL a Zelenými) znamená šest politických subjektů v budoucí vládě Prahy. Rozdělit si funkce je jedna věc. Důležitější bude, zda dokážou společně nést odpovědnost a posunout Prahu dopředu. Nebo zda budou pokračovat další studie, zdražování a nesmyslné cyklopruhy,“ komentoval výsledek povolebních jednání předseda zastupitelského klubu ANO Jan Hušbauer.
Nesourodá koalice podle něj může připomínat uplynulé volební období. „Místo společného tahu na branku jsme často sledovali koaliční spory a vzájemné okopávání kotníků,“ míní. ANO bude podle Hušbauera důslednou a sebevědomou opozicí. „Připravujeme stínovou radu, která bude systematicky kontrolovat práci vedení města a přicházet s vlastními řešeními,“ uvedl.
Piráti už v úterý po schválení koaličního formátu zastupitelským klubem STAN uvedli, že rozhodnutí respektují, i když by podle nich pro rozvoj Prahy byla nejlepší koalice jejich strany se STAN a Prahou sobě. Pirátská lídryně Tereza Nislerová uvedla, že strana je připravena být konstruktivní opozicí, která bude kroky nové koalice důsledně kontrolovat. „Piráti zároveň počítají s obvyklou praxí, podle níž post předsedy kontrolního výboru připadá nejsilnějšímu opozičnímu subjektu. O tuto pozici proto usilovat nebudeme,“ uvedla. Nejsilnějším opozičním klubem v zastupitelstvu je ANO.
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Koalice vznikala od říjnových voleb
Jednání o nové pražské koalici začala krátce po komunálních volbách z 9. a 10. října. Vítězný STAN od začátku prosazoval spolupráci se Spolu a počítal s třetím partnerem v podobě Prahy sobě nebo Pirátů. Spolupráci s ANO všechny tyto subjekty odmítly.
Dosluhující primátor Bohuslav Svoboda svolal na minulý čtvrtek ustavující zastupitelstvo, které bylo následně přerušeno do 19. listopadu. Do té doby chce mít nová koalice podepsanou koaliční smlouvu.
STAN i Spolu získaly ve volbách po 17 mandátech, Praha sobě 13, ANO 11 a Piráti sedm. SPD a Motoristé se do pražského zastupitelstva nedostali. Dosud Prahu řídila koalice Spolu, Pirátů a STAN.