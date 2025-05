Poláci odvolili. První kolo prezidentských voleb vede starosta Varšavy. Druhý je Trumpův podporovatel

Liberální primátor Varšavy Rafal Trzaskowski podle odhadů zveřejněných po uzavření volebních místností vede v prvním kole prezidentských voleb v Polsku s 30,8 procenta hlasů. Druhý je konzervativní kandidát Karol Nawrocki, kterému odhady přisuzují 29,1 procenta hlasů, informují tiskové agentury. Pokud žádný z kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů potřebných k vítězství, o příštím polském prezidentovi rozhodne druhé kolo plánované na 1. června.

První částečné výsledky se podle agentury Reuters očekávají v noci a v pondělí ráno. Ty konečné by měly být známy podle agentury AP nejpozději v úterý. Agentury se opírají o odhady společnosti Ipsos založené na průzkumech mezi voliči, kteří vycházejí z volebních místností.

Pokud se výsledek potvrdí, znamenalo by to, že se ve druhém kole hlasování utká Trzaskowski, jehož do volebního boje vysílá liberální Občanská koalice (KO) premiéra Donalda Tuska, s kandidátem opoziční národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) a historikem Nawrockým, který je stoupencem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trzaskowski v neděli večer podle Reuters prohlásil, že si jde pro vítězství, ale zároveň připustil, že ho čeká hodně práce. „Říkal jsem, že to bude těsné, a je to těsné. Čeká nás hodně práce,“ uvedl primátor. Také Nawrocki prohlásil, že si je jist svým vítězstvím a vyzval voliče, kteří podporovali krajně pravicové kandidáty, aby ho podpořili a „zachránili Polsko“.

Karel Pučelík: Přestane konečně polský prezident blokovat liberální reformy? Politika Nedělní polské prezidentské volby nebudou jen symbolickým hlasováním o symbolické hlavě státu. Výsledek může vládu osvobodit a dát jí konečně prostor k reformám, v opačném případě bude nadále prezident působit jako písek ve soukolí Tuskovy koalice. Karel Pučelík Přečíst článek

Na třetím místě je podle odhadů Ipsos jeden z lídrů opoziční krajně pravicové strany Konfederace Slawomir Mentzen s 15,4 procenta hlasů a za ním zřejmě bude s více než šesti procenty další krajně pravicový kandidát Grzegorz Braun. Tuto dvojici krajně pravicových kandidátů tak podle odhadů volilo téměř 22 procent Poláků, což je podle agentury Reuters historicky nejvíce.

Například maršálek Sejmu a lídr vládní strany Polsko 2050 Szymon Holownia těsně nedosáhl na pět procent, vyplývá z odhadů, které zveřejnil deník Rzeczpospolita na svém webu. Celkem se o prezidentský úřad ucházelo 13 kandidátů.

Nawrockému se podle nedělních odhadů nakonec daří lépe, než předpovídaly předvolební průzkumy veřejného mínění. V jednom z nich mu vyjádřilo podporu 26,4 procenta dotázaných, v jiné sondáži tak učinilo 23,6 procenta účastníků. Trzaskowski se v těchto dvou průzkumech těšil podpoře 32,6 procenta dotázaných, respektive 31,5 procenta respondentů.

Hlavní pravomoci ve vnitřní politice Polska má premiér a parlament, prezident je formálně velitelem ozbrojených sil, hraje roli v zahraniční a bezpečnostní politice a může vetovat zákony. Funkční období prezidenta je pět let a může být ve funkci maximálně dvě funkční období.