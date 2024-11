Podzimní záplavy způsobily škody až 70 miliard korun, řekl Stanjura

Zářijové záplavy v Česku způsobily celkové škody za zhruba 65 až 70 miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zhruba 20 miliard korun by měly zaplatit pojišťovny, z Evropské unie očekává příspěvek 2,5 miliardy korun. Záplavy v září postihly hlavně severní část Olomouckého kraje a Moravskoslezský kraj, kde poničily budovy v okolí vodních toků, dopravní infrastrukturu a velké škody způsobily i na vodních tocích.

Reklama

Vyčíslení škod se podle Stanjury mění každým dnem podle toho, jak se upřesňuje situace v jednotlivých obcích a krajích. "Máme podloženo, že to bude mezi 65 až 70 miliardami korun," uvedl ministr. Ze státního rozpočtu půjde podle Stanjury letos na likvidaci povodňových škod 30 miliard korun, dalších deset miliard korun je vyčleněno na příští rok.

Přibude v Česku po povodních nepojistitelných staveb? Ne nutně, tvrdí pojišťovny Money Pojišťovny zatím živelné škody z letošního září v České republice vyčíslily na téměř 8,4 miliardy korun a rozhodně to ještě není konečná suma. Má se prý podle pojišťoven jednat o druhou největší katastrofu od rozdělení Československa v roce 1993. Více škod způsobily už jen povodně v roce 2002. Do jaké míry ale letošní tragické povodně ovlivní možnosti pojišťování domů v zasažených oblastech? Pojišťovny tvrdí, že jen minimálně. Přečtěte si, jak to bude a co rozhoduje o nepojistitelnosti nemovitostí. Věra Tůmová Přečíst článek

Ministr uvedl, že pojišťovny nyní odhadují vyplacenou škodu přibližně na 20 miliard korun. Jedna třetina z této částku půjde podle Stanjury na škody domácností, u nichž pojišťovny dosud mají vyřízeno přes 75 procent žádostí. Zbylé dvě třetiny půjdou od pojišťoven na škody firem. Peníze na pokrytí škod podle Stanjury státu chybět nebudou. Po odečtení škod zaplacených pojišťovnami by zbylo kolem 50 miliard korun, což však stát podle ministra vše sám hradit nebude.

Stát kvůli příspěvku z unijního Fondu solidarity pošle do 5. prosince konečné vyčíslení Evropské unii. Podle nastavených pravidel lze podle Stanjury očekávat příspěvek zhruba 2,5 miliardy korun. Další peníze by domácnosti a firmy ze zaplavených oblastí mohly čerpat z operačních programů, ve kterých jsou desítky miliard korun. Bude ale nutné aktualizovat podmínky pro tuto finanční pomoc.

Reklama

Letošní povodně podle Stanjury způsobily vyšší škody na státním majetku než v minulosti. Zatímco při záplavách v letech 1997 a 2002 se na celkových škodách podílely zhruba z 25 procent, letos to bude více. "Některé škody na státním majetku se ovšem nepodaří opravit letos ani v příštím roce," dodal ministr.

Vláda lidem postiženým povodněmi poskytla okamžitou peněžní pomoc v průměrné výši 40 tisíc korun na domácnost. Kromě toho vypsala programy na zajištění úvěrů nebo na zvýhodněné úvěry pro firmy postižené povodněmi. Podnikům také spolufinancovala náhrady mzdy pro zaměstnance, kteří nemohli chodit do práce buď kvůli zastavenému provozu firmy, nebo protože museli řešit osobní situaci po povodních. Kabinet také uvolnil přes půl miliardy korun pro Moravskoslezský i Olomoucký kraj, které kraje využijí na odstraňování povodňových škod.