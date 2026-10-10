Po půlce sčítání vede v obcích ze stran KDU-ČSL; zvoleni už čtyři senátoři
Po sečtení poloviny okrsků zatím ze stran vede KDU-ČSL. Hned v prvním kole byli zatím zvolení už čtyři senátoři. Vyplývá to z průběžných výsledků zveřejňovaných na oficiálním serveru Českého statistického úřadu volby.cz ke zhruba šesté hodině podvečerní.
Po sečtení zhruba poloviny okrsků vedla v komunálních volbách tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Ze stran se nejvíce dařilo lidovcům. Následovali je Starostové a nezávislí, ODS a vládní hnutí ANO. Účast byla 48,5 procenta.
V senátních volbách mělo ANO po sečtení poloviny okrsků postupující kandidáty v 15 obvodech, STAN v deseti.
Již v prvním kole pak obhájili mandát na Strakonicku senátor Tomáš Fiala (Naše Česko), v obvodu Rychnov nad Kněžnou Jan Grulich z TOP 09 a v obvodu Trutnov Jan Sobotka (STAN). Novým senátorem na Vyškovsku bude jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Všichni čtyři získali v prvním kole nadpoloviční počet hlasů.
Koaliční Motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze podle informací ČTK média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu na dotaz ČTK řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti.
Macinka si opět vyřizuje účty s médii. Do štábu Motoristů nepustili reportéry Deníku N a Respektu
Politika
Koaliční Motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze podle informací ČTK média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu na dotaz ČTK řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti.
Zvoleno bylo zatím zhruba 37 tisíc zastupitelů. Lidovci tam, kde kandidovali samostatně, získali zatím 1125 míst zastupitelů, Starostové 612, občanští demokraté 192 a Sociální demokracie 57 zastupitelů. Hnutí ANO získalo 107 zastupitelů a Motoristé dva. TOP 09 měla zatím 43 křesel, hnutí SPD 13, KSČM 36 a Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby 19. Piráti měli pět mandátů.
Nezávislým kandidátům v různých sdruženích umožnili voliči získat zatím 34 267 mandátů.
Sčítání ve velkých městech je stále na začátku
Sčítání v největších městech je zatím na začátku. Například v Praze bylo krátce před 18:00 sečteno něco málo přes dvě procenta okrsků, v čele bylo Spolu pro Prahu s těsným náskokem před STAN. Brno mělo sečtených necelých šest procent okrsků, zatím vedla koalice Lidovci a Starostové. V Ostravě bylo po sečtení zhruba 18 procent okrsků v čele s hnutí ANO.
Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00.
Volby byly poklidné. Policie řešila jen několik menších oznámení
Politika
Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00.
V některých městech už je jasno. V Ústí nad Labem vyhraje podle propočtu ČTK kandidátka Jedno Ústí, má 50,55 procenta. S velkým odstupem následuje s 16 procenty hnutí ANO. Obecní volby v Karviné pak podle propočtu ČTK vyhraje Žijeme pro Karvinou, V Rokycanech uspějí Rokycanští patrioti a v Blansku získá nejvíce hlasů kandidátka ODS a nezávislých s podporou TOP 09.
Šanci na zvolení má teď pět kandidátů do Senátu
V senátních volbách má naději na obhajobu i další kandidát TOP 09 Tomáš Třetina na Znojemsku. Se ziskem více než poloviny hlasů pak kolem 18:00 vedl stávající senátor Josef Bazala (KDU-ČSL) na Uherskohradišťsku, Ondřej Šimetka (ODS) v Ostravě a senátor Zbyněk Linhart na Děčínsku.
Prezident Petr Pavel se nakonec ze soukromé cesty v Maroku vrátil, aby odvolil v Černoučku. Podle politologů oslovených ČTK udělal dobře a může získat zpět ztracené sympatie. Spor o jeho původně plánovanou neúčast však podle nich zbytečně zastínil důležitější témata a mohl oslabit důvěru v prezidentskou instituci.
Pavel se vrátil z Maroka k volbám. Napravil chybu, důvěra ale mohla utrpět, míní politologové
Politika
Prezident Petr Pavel se nakonec ze soukromé cesty v Maroku vrátil, aby odvolil v Černoučku. Podle politologů oslovených ČTK udělal dobře a může získat zpět ztracené sympatie. Spor o jeho původně plánovanou neúčast však podle nich zbytečně zastínil důležitější témata a mohl oslabit důvěru v prezidentskou instituci.
Místopředseda ANO Karel Havlíček očekává, že hnutí v Senátu posílí. Průběžné výsledky naznačují, že by mohlo postoupit do druhého kola v 15 až 18 z 27 volebních obvodů, což by Havlíček považoval za mimořádný úspěch. Upozornil ale, že druhé kolo je složité. „Záleží, z jakých stran postoupili, jak se budou vymezovat vůči sobě,“ řekl.
Hnutí nyní obhajuje jednoho senátora. V komunálních volbách je podle Havlíčka cílem ANO získat více hlasů než před čtyřmi roky.
Předseda ODS Martin Kupka považuje za důležité, aby strana obhájila pozici v Senátu a také vedení ve městech, které se snažila rozvíjet. Věří, že se to ve většině míst podaří. Obhajoba pěti senátorských mandátů je pro občanské demokraty přesně hranicí úspěchu, řekl Kupka při příchodu do volebního štábu. Přeje si, aby kandidát na primátora hlavního města Tomáš Portlík dokázal vytvořit demokratickou koalici.
Na vítězství jihomoravského hejtmana a předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha vsadil klient Chance 24 tisíc korun. Vydělat může pouhých 240 korun. Zatímco některé senátní souboje mají podle bookmakerů jednoznačné favority, v Praze očekávají těsný boj o primátorský řetěz. Politické sázky přitom dokážou přitáhnout stovky milionů korun. Kolik z nich zůstane kancelářím, ale záleží na výsledcích i rozložení sázek.
Na hejtmana Grolicha vsadil 24 tisíc kvůli výhře 240 korun. Volby jsou byznys i pro sázkovky
Money
Na vítězství jihomoravského hejtmana a předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha vsadil klient Chance 24 tisíc korun. Vydělat může pouhých 240 korun. Zatímco některé senátní souboje mají podle bookmakerů jednoznačné favority, v Praze očekávají těsný boj o primátorský řetěz. Politické sázky přitom dokážou přitáhnout stovky milionů korun. Kolik z nich zůstane kancelářím, ale záleží na výsledcích i rozložení sázek.
Podle předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana je velká pravděpodobnost, že Senát zůstane protiváhou vlády. „S drobným optimismem říkám, že postupujících je opravdu hodně, naplňují se spíš naše optimistické scénáře,“ řekl novinářům. V komunálních volbách se podle něj daří STAN udržovat pozice. Vyzdvihl průběžné výsledky v Brně a věří, že v Praze by hnutí mohlo skončit blízko 20 procent.
Motoristé mají první komunální mandát v historii
Svůj historicky první mandát v komunálních volbách získali vládní Motoristé v obci Černouček, kde volil prezident Petr Pavel. „Budeme sledovat místa, kde se nám podaří do komunálu proniknout, a potom s tím pracovat dál,“ řekl předseda Petr Macinka při příjezdu do volebního štábu, kam Motoristé nepustili zástupce Deníku N a Respektu. Podle Macinky to bylo z kapacitních důvodů.
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
Dalibor Martínek: Koho volit? V Praze mají politici úplně stejné programy. Jde jen o lidskou chemii
Názory
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
Výsledky komunálních voleb z prvních obcí byly dnes na volebním serveru zveřejněny ve 14:30, o minutu dříve než před čtyřmi lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14:28. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku.
Policie během voleb řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. „Z našeho pohledu hodnotíme opatření jako poklidné a nezdá se, že by došlo k tak závažnému jednání, které by narušilo celkový průběh voleb,“ uvedli policisté.