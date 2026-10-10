Volby byly poklidné. Policie řešila jen několik menších oznámení
Policie během komunálních voleb a voleb do třetiny Senátu řešila několik podezření na možné narušení voleb či veřejného pořádku. Nešlo ale o nic závažného. Uvedla to na síti X. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00.
„Z našeho pohledu hodnotíme opatření jako poklidné a nezdá se, že by došlo k tak závažnému jednání, které by narušilo celkový průběh voleb,“ uvedla policie.
Například jihomoravští policisté se v souvislosti s volbami zabývají několika případy možného porušení zákona o volebních kampaních či poškozením reklamních bannerů.
[[Twitter status: https://twitter.com/PolicieCZ/status/2108891213508038711]]
Policie se zabývá také podezřením na kupčení s hlasy v Českém Těšíně na Karvinsku. Podezření se ale zatím nepotvrdilo.
V pátek byla policie u voleb v Moldavě na Teplicku. Starosta David Leitermann (Moldava pro život) vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. Tito lidé proto zavolali policii. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat.
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
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Názory
Začínají komunální a senátní volby. V metropoli, která má rozpočet přes dvě stě miliard korun a řadila by se tak rozpočtem k největším ministerstvům, jsme mluvili s lídry všech relevantních stran. Existuje tu jedna záhada. Kandidáti na primátora mají na spoustu témat prakticky stejné názory. Jen se tak nějak nemusí osobně.
V Praze v pátek policisté řešili nevhodné chování jednoho člena volební komise, který byl z komise následně vyloučen. Podle policejního mluvčího Jana Rybanského to byl zřejmě přestupek.
Prověřují také oznámení, kdy se občan v souvislosti s volbami domníval, že byl spáchán trestný čin. O co konkrétně se jednalo, mluvčí neupřesnil. V sobotu žádné jednání, které by narušilo průběh voleb, nezaznamenali, řekl mluvčí.