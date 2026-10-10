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newstream.cz Politika Macinka si opět vyřizuje účty s médii. Do štábu Motoristů nepustili reportéry Deníku N a Respektu

Macinka si opět vyřizuje účty s médii. Do štábu Motoristů nepustili reportéry Deníku N a Respektu

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v Poslanecké sněmovně 11. března 2026
profimedia
ČTK, duk
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Koaliční Motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze podle informací ČTK média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu na dotaz ČTK řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti.

„Nevím, já jsem to neorganizoval, ale je to z kapacitních důvodů," řekl Macinka. Deník N dnes uvedl, že zaslal žádost o akreditaci mluvčímu Motoristů Lukáši Koutníkovi v pátek 2. října, tedy týden před volbami. Mluvčí podle serveru na žádost několik dní nereagoval a v polovině týdne po telefonické upomínce sdělil, že žádosti není možné vyhovět.

Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek.

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Ministerstvo zahraničí znovu nepustilo novinářku Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci Petra Macinky. Na sociálních sítích následně propukla mimořádně hluboká debata o svobodě médií, v níž nechyběly slepice, kurníky, čivavy, plínky ani tradiční argument „Macinka je borec“. Česká diplomacie možná nezískala nový směr, český internet však opět předvedl celý svůj intelektuální slovník.

Michal Nosek

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Macinka do volebního štábu dorazil po 15:00. Na dotaz, co bude považovat za volební úspěch, připomněl, že strana v komunálních volbách neobhajovala žádný mandát.

„Budeme sledovat místa, kde se nám podaří do komunálu proniknout, a potom s tím pracovat dál,“ řekl Macinka. Předvolební kampaň Motoristů byla podle něj úspěšná, zástupci strany intenzivně pracovali a reakce veřejnosti byla dobrá, míní.

Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu, konečné by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána.

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