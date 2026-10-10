Macinka si opět vyřizuje účty s médii. Do štábu Motoristů nepustili reportéry Deníku N a Respektu
Koaliční Motoristé nevpustili do volebního štábu v Hartigovském paláci v Praze podle informací ČTK média Deník N a Respekt. Šéf strany Petr Macinka při příchodu na dotaz ČTK řekl, že to bylo z kapacitních důvodů. Zástupci Deníku N se nemohli Macinkova briefingu zúčastnit už v minulosti.
„Nevím, já jsem to neorganizoval, ale je to z kapacitních důvodů," řekl Macinka. Deník N dnes uvedl, že zaslal žádost o akreditaci mluvčímu Motoristů Lukáši Koutníkovi v pátek 2. října, tedy týden před volbami. Mluvčí podle serveru na žádost několik dní nereagoval a v polovině týdne po telefonické upomínce sdělil, že žádosti není možné vyhovět.
Deník N v uplynulé době psal například o kauze kontroverzních příspěvků na sociálních sítích, jejichž autorem je údajně čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek.
Ministerstvo zahraničí znovu nepustilo novinářku Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci Petra Macinky. Na sociálních sítích následně propukla mimořádně hluboká debata o svobodě médií, v níž nechyběly slepice, kurníky, čivavy, plínky ani tradiční argument „Macinka je borec“. Česká diplomacie možná nezískala nový směr, český internet však opět předvedl celý svůj intelektuální slovník.
Michal Nosek: Vstup zakázán, urážky vítány. Macinka objevil diplomacii zavřených dveří
Názory
Ministerstvo zahraničí znovu nepustilo novinářku Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci Petra Macinky. Na sociálních sítích následně propukla mimořádně hluboká debata o svobodě médií, v níž nechyběly slepice, kurníky, čivavy, plínky ani tradiční argument „Macinka je borec“. Česká diplomacie možná nezískala nový směr, český internet však opět předvedl celý svůj intelektuální slovník.
Macinka do volebního štábu dorazil po 15:00. Na dotaz, co bude považovat za volební úspěch, připomněl, že strana v komunálních volbách neobhajovala žádný mandát.
„Budeme sledovat místa, kde se nám podaří do komunálu proniknout, a potom s tím pracovat dál,“ řekl Macinka. Předvolební kampaň Motoristů byla podle něj úspěšná, zástupci strany intenzivně pracovali a reakce veřejnosti byla dobrá, míní.
Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu, konečné by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána.