Orbán sebere dávky části uprchlíků z Ukrajiny

V Maďarsku vstoupilo v platnost rozhodnutí vlády, podle kterého mají nárok na státní pomoc pouze běženci z oblastí Ukrajiny přímo dotčených válkou. V důsledku tak mohou tisíce ukrajinských uprchlíků v Maďarsku zůstat bez střechy nad hlavou, anebo budou nuceni se vrátit do vlasti, upozornil ve středu server BBC News na svém ruskojazyčném webu.

Maďarské úřady se řídí seznamem, na kterém je momentálně 13 z 24 ukrajinských oblastí vedeno jako regiony postižené válkou. Je na něm také Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014. Seznam má být upravován každý měsíc. V Maďarsku podle BBC získalo azyl 31 tisíc ukrajinských občanů, ale není jasné, kolik z nich může o pomoc přijít.

Nová pravidla nahrazují systém, který fungoval od roku 2022, tedy od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Maďarsko tehdy přijalo statisíce lidí utíkajících před válkou. Budapešť poskytla Ukrajincům právo na dotované bydlení a sociální dávky.

Nyní se tato privilegia mají omezit na uprchlíky z oblastí, ve kterých se bojuje či bojovalo. Neznamená to automatické vystěhování všech ostatních uprchlíků, ale od dnešního dne přestanou majitelé bytů dostávat dotace od státu, pokud ubytovali uprchlíky z jiných regionů.

Maďarští ochránci lidských práv tvrdí, že v nejzranitelnějším postavení se ocitnou Romové ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, z nichž mnozí žijí v Maďarsku v dočasných útulcích. Ty nyní mohou být uzavřeny. Jejich situaci zhoršuje skutečnost, že mnozí z nich mají dvojí občanství, ukrajinské a maďarské, což jim znemožňuje usilovat o azyl v jiných zemích Evropské unie.

Maďarský premiér Viktor Orbán je jediným z unijních vůdců, který udržuje vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Maďarské úřady také odmítly poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc a opakovaně vystupovaly proti podpoře od EU a NATO, dodala BBC.

Maďarsko krajně neochotně přijímá uprchlíky a migranty z jiných zemí světa. Soudní dvůr EU v červnu udělil Maďarsku pokutu 200 milionů eur (asi pět miliard korun) za nesplnění jeho předchozího verdiktu ohledně rozhodnutí Budapešti povolit vstup do země pouze migrantům, kteří si žádost o postavení uprchlíka podali na zastupitelských úřadech mimo EU. Podle soudu se Maďarsko "úmyslně vyhýbá uplatňování společné unijní politiky jako celku", což představuje "bezprecedentní a mimořádně závažné porušení unijního práva".

Maďarsko zaujalo tvrdý postoj vůči migraci poté, co v roce 2015 do země vstoupilo více než milion uprchlíků, hlavně ze Sýrie zmítané válkou. Podle unijních pravidel ale kdokoliv, kdo prchá před pronásledováním ve své vlasti, má právo požádat o ochranu a nemůže být vyhoštěn zpět do vlasti, pokud by mu tam hrozilo uvěznění, mučení či smrt, připomněla BBC.

