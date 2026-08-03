Visa kupuje za miliardy lovce podvodníků
Platební gigant Visa chce posílit ochranu digitálních transakcí. Za izraelskou společnost BioCatch, jejíž technologie pomáhá odhalit finanční podvodníky, zaplatí 2,4 miliardy dolarů (50,4 miliardy korun).
Největší světová platební síť Visa převezme za 2,4 miliardy dolarů firmu BioCatch, která se specializuje na prevenci finančních podvodů a spolupracuje s více než 350 bankami po celém světě, píše Bloomberg.
BioCatch využívá úmělou inteligenci a strojové učení k rozpoznávání vzorců chování internetových uživatelů. Sleduje například rytmus psaní na klávesnici, pohyby myší nebo gesta na dotykové obrazovce. A podle těchto vzorců se snaží odlišit skutečného klienta od podvodníka. Pomáhá tak bankám zastavit podvod ještě předtím, než dojde k samotné platbě.
„Převzetí účtů a podvody stojí světovou ekonomiku více než bilion dolarů ročně. Umělá inteligence navíc umožňuje tyto útoky provádět v dosud nevídaném rozsahu,“ uvedl prezident divize služeb s přidanou hodnotou ve Visa Andrew Torre.
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Visa izreaelskou společnost odkoupí od fondů spravovaných investiční společností Permira a dalších akcionářů. Dokončení transakce se očekává ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2027.
Visa posiluje zabezpečení plateb
Visa dlouhodobě investuje do nástrojů na ochranu spotřebitelů a firem při digitálních transakcích. Akvizicí chce rozšířit služby, které bankám umožňují vyhodnocovat rizikové chování klientů v reálném čase.
„Informace o skutečném záměru zákazníka jsou pro budování důvěry v digitálním bankovnictví stále důležitější,“ uvedl šéf BioCatch Gadi Mazor.
Visa minulý týden oznámila hospodářské výsledky, které překonaly očekávání analytiků, a mírně zvýšila výhled celoročního růstu tržeb. Současně uvedla, že zruší přibližně 2600 pracovních míst.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.