OBRAZEM: Izraelské útoky v Libanonu mají už 558 obětí

Izraelské vzdušné údery v Libanonu si v posledních dvou dnech vyžádaly životy 558 lidí, včetně 50 dětí a 94 žen, uvedl podle agentury Reuters libanonský ministr zdravotnictví Firás Abjád. Zraněno je podle něj 1835 osob.

Reklama

V kolika případech se jednalo o příslušníky Hizballáhu a v kolika o civilisty, libanonské ministerstvo zdravotnictví neupřesnilo. Izrael v pondělí podnikl proti skladům a odpalištím raket libanonského militantního hnutí Hizballáh nejrozsáhlejší údery od války z roku 2006. V náletech pokračoval také v noci na dnešek a dnes odpoledne. Hizballáh palbu opětovat.

V pondělí večer libanonské úřady informovaly o 492 mrtvých a 1645 zraněných. Izraelská armáda tehdy uvedla, že zasáhla v Libanonu 1600 cílů spojených s Hizballáhem, včetně velkého množství raket. Izraelská média zároveň s odkazem na zdroje z izraelského ministerstva obrany uváděla, že podle izraelských odhadů bylo při náletech zničeno asi 50 procent raketových schopností Hizballáhu. Izraelský vojenský zdroj ale dnes listu The Times of Israel řekl, že to zřejmě bude méně.

Borrell: Současná situace mezi Izraelem a Hizballáhem je téměř plnohodnotná válka Politika Současná eskalace napětí mezi Izraelem a libanonským šíitským hnutím Hizballáh se téměř dostala na úroveň plnohodnotné války. V New Yorku to na okraj zasedání Valného shromáždění OSN řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. ČTK Přečíst článek

Reklama