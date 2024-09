Kdo dodal Hizballáhu pagery s výbušninami? Stopy vedou do Maďarska

Když světová média začala tento týden pátrat po původu pagerů, které explodovaly v rukách členů libanonského militantního hnutí Hizballáh, dospěly ke společnosti jménem BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle nových zjištění listu The New York Times (NYT) byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Pagery do Libanonu začaly proudit před dvěma lety.

„BAC Consulting se tvářila jako společnost sídlící v Maďarsku, která měla smlouvu, aby vyráběla zařízení pro tchajwanskou společnost Gold Apollo,“ uvádí americký deník. Ve skutečnosti ale pagery vyráběli pracovníci izraelských tajných služeb, napsal list s odvoláním na trojici zpravodajců informovaných o operaci.

Izraelský plán reagoval na snahu Hizballáhu omezit používání mobilních telefonů, které mohou odhalit polohu uživatele nebo jiným způsobem posloužit nepřátelským rozvědkám. Lídr Hizballáhu Hasan Nasralláh již roky prosazoval pagery jako alternativu a na začátku letošního roku vyzval své následovníky, aby „zakopali“ své mobily. Izraelské tajné služby v tom viděly příležitost, napsal NYT.

Hizballáh podle něj byl pro BAC Consulting jediným klientem, na kterém ve skutečnosti záleželo. Pagery pro něj byly vyráběny odděleně od ostatních „obyčejných“ zakázek a obsahovaly malé množství trhaviny PETN. První dodávky zamířily do Libanonu v létě roku 2022, letos v létě pak do země dorazily tisíce zařízení, které byly rozděleny mezi členy Hizballáhu a jejich spojence, řekli NYT dva američtí činitelé.

V úterý pak hromadný výbuch pagerů v Libanonu několik lidí zabil a dalších asi 3000 zranil. Podle dřívějších zjištění médií izraelská tajná služba Mossad zařízení odpálila vzdáleným zahřátím baterie.

Izrael podíl na explozích nepotvrdil, ani nepopřel. Maďarská vláda na zjištění o firmě BAC Consulting reagovala vyjádřením, že společnost nemá v Maďarsku žádné továrny a že její pagery nikdy nebyly na maďarském území.

