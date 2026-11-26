Nizozemci ustoupili, Španělé získají vedení Evropské centrální banky
Evropští lídři se dohodli na novém vedení Evropské centrální banky. Christine Lagardeovou má vystřídat Španěl Pablo Hernández de Cos, další klíčové funkce připadnou kandidátům z Německa a Francie. Shodu potvrdil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Definitivní rozhodnutí se očekává v prosinci.
Evropskou centrální banku (ECB) má po předčasném odchodu Christine Lagardeové převzít bývalý guvernér španělské centrální banky Pablo Hernández de Cos. Na jeho jménu se podle diplomatických zdrojů agentury Reuters shodují lídři Evropské unie. Dohodu o obsazení dalších dvou významných funkcí v ECB následně potvrdil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Lagardeová v říjnu oznámila, že z čela banky odstoupí 7. února 2027.
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Nizozemsko ustoupilo, Německo a Francie získají další posty
Cestu španělskému kandidátovi otevřelo podle serveru Politico Nizozemsko, které ustoupilo od prosazování vlastního uchazeče Klaase Knota, rovněž bývalého guvernéra národní centrální banky. Součástí dohody je také rozdělení dalších dvou klíčových postů mezi Německo a Francii. Hlavním ekonomem ECB by se měl stát Němec Markus Brunnermeier, zatímco Francouzka Laurence Booneová by měla řídit oddělení odpovědné za nákupy dluhopisů a zásahy na finančních trzích.
„Vítám vyváženou trojici osobností, které budou sloužit stabilitě a prosperitě eurozóny, s Pablem Hernándezem de Cosem jako prezidentem a Laurence Booneovou a Markusem Brunnermeierem ve výkonné radě,“ uvedl Macron na sociální síti X.
Le Sommet de la zone euro a salué l’action déterminante de Christine Lagarde au cours de son mandat. Un consensus s’est dégagé sur les recommandations de nominations à la Banque centrale européenne. Je salue un trio de personnalités équilibré, au service de la stabilité et de la prospérité de la zone euro, avec Pablo Hernández de Cos à la Présidence, Laurence Boone et Markus Brunnermeier au directoire.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2026
Definitivní rozhodnutí má padnout 17. prosince
Personální dohoda ještě musí projít formálním procesem. Po doporučení kandidátů Evropskou radou budou následovat konzultace s Evropským parlamentem a ECB, které mají právo se k nominacím vyjádřit. Slyšení v Evropském parlamentu je naplánováno na 7. prosince, definitivní potvrzení dohody se očekává na summitu Evropské unie 17. prosince.
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