„Nezahrávejte si s námi. Proti NATO nemůžete zvítězit,“ varoval Rutte Putina
Válka na Ukrajině, americké údery proti Íránu a spor o Grónsko zkoušejí soudržnost NATO. Mark Rutte ale před setkáním aliančních lídrů s Donaldem Trumpem nasadil sebevědomý tón: aliance je podle něj silnější a Rusko proti ní nemůže zvítězit.
Lídři NATO se ve středu v Ankaře setkávají s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v době, kdy aliance čelí nejen vnějším hrozbám, ale také stále viditelnějším sporům uvnitř vlastních řad. Jednání poznamenává válka na Ukrajině, konflikt s Íránem i Trumpův obnovený požadavek, aby Spojené státy získaly kontrolu nad Grónskem.
Generální tajemník NATO Mark Rutte se přesto snaží ukázat, že aliance zůstává jednotná. Před novináři v turecké metropoli prohlásil, že NATO vstupuje do éry „NATO 3.0“, která má stát na vyšších výdajích, silnější evropské obraně a užší spolupráci mezi spojenci.
NATO musí být dostatečně silné, aby si na něj nikdo netroufl zaútočit, prohlásil Mark Rutte v Ankaře. Od spojenců očekává podporu Ukrajiny i rychlejší plnění obranných plánů, které přijali na loňském jednání v Haagu.
Rutte: NATO už nesmí jen plánovat. Musí být připravené na válku
Politika
NATO musí být dostatečně silné, aby si na něj nikdo netroufl zaútočit, prohlásil Mark Rutte v Ankaře. Od spojenců očekává podporu Ukrajiny i rychlejší plnění obranných plánů, které přijali na loňském jednání v Haagu.
Oficiální program summitu zdůrazňuje právě převádění dřívějších závazků do konkrétních investic, růst výroby zbraní a pokračující podporu Ukrajiny.
Trump znovu otevřel spor o Grónsko
Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO kvůli nízkým obranným výdajům. V posledních týdnech jim navíc vyčítal, že se odmítli připojit k americkým vojenským operacím proti Íránu.
Na summitu znovu oživil také svůj požadavek, aby Spojené státy převzaly kontrolu nad Grónskem, které je autonomní součástí Dánského království. Podle Trumpa Dánsko ostrov dostatečně nechrání a americké strategické zájmy ohrožuje ruská a čínská přítomnost v Arktidě. Kodaň i grónští představitelé opakují, že ostrov není na prodej a o jeho budoucnosti mohou rozhodnout pouze jeho obyvatelé.
Trumpovy výroky znovu odkryly rozpor uvnitř aliance: Spojené státy mají bránit území všech členů NATO, jejich prezident ale současně požaduje část území jednoho ze spojenců.
Hormuzský průliv se znovu stává ohniskem konfliktu. USA zaútočily na desítky íránských vojenských cílů a plavidel, Teherán následně oznámil údery proti americkým základnám. Šéf NATO Mark Rutte americký postup označil za nezbytný.
Američané udeřili na Írán. Rutte zásah hájí, Teherán mluví o agresi
Politika
Hormuzský průliv se znovu stává ohniskem konfliktu. USA zaútočily na desítky íránských vojenských cílů a plavidel, Teherán následně oznámil údery proti americkým základnám. Šéf NATO Mark Rutte americký postup označil za nezbytný.
Rutte: Amerika NATO potřebuje
Rutte však pochybnosti o americké budoucnosti v alianci odmítl. „Spojené státy jsou NATO plně oddány. O tom není pochyb,“ řekl podle CNBC novinářům.
Americké členství podle něj není žádnou laskavostí Evropě. Bezpečná Evropa, Atlantik a Arktida jsou také v přímém zájmu Spojených států. NATO má například bránit tomu, aby se ruské jaderné ponorky mohly nepozorovaně přiblížit k americkému pobřeží.
Přesto evropští lídři na summitu usilují o nové potvrzení amerického závazku vůči kolektivní obraně. Trump v minulosti opakovaně zpochybňoval, zda by Spojené státy pomohly zemím, které podle něj na vlastní bezpečnost nevydávají dostatek peněz.
Drahý benzin a jeho nedostatek mění život na ruském venkově. Obyvatelé odlehlých oblastí stále častěji kupují koně místo terénních aut, čistě pro to, že vyjdou levněji.
Drahý benzin vrací Rusy do sedla. Místo teréňáků kupují koně
Enjoy
Drahý benzin a jeho nedostatek mění život na ruském venkově. Obyvatelé odlehlých oblastí stále častěji kupují koně místo terénních aut, čistě pro to, že vyjdou levněji.
Pět procent jako vítězství nad Putinem
Rutte označil dohodu spojenců o postupném zvýšení obranných výdajů až na pět procent hrubého domácího produktu za velké vítězství NATO – a zároveň za prohru ruského prezidenta Vladimira Putina.
Vyšší rozpočty mají podle něj Evropě umožnit převzít větší část odpovědnosti za vlastní bezpečnost, aniž by tím byla oslabena vazba na Spojené státy. NATO zároveň tlačí na rychlejší výrobu zbraní, munice a dalšího vojenského vybavení.
„Očekávám, že společně znovu potvrdíme, že Rusko představuje dlouhodobou hrozbu pro území NATO,“ uvedl Rutte.
Levnější nabídka od konkurence nemusí automaticky znamenat úsporu. Za změnu banky můžete zaplatit tisíce za katastr, odhad i pojištění, při odchodu během fixace dokonce desítky tisíc korun. Spočítali jsme, kdy se refinancování vyplatí a kdy je lepší zůstat.
Levnější hypotéka se může prodražit. Kolik stojí odchod k jiné bance
Money
Levnější nabídka od konkurence nemusí automaticky znamenat úsporu. Za změnu banky můžete zaplatit tisíce za katastr, odhad i pojištění, při odchodu během fixace dokonce desítky tisíc korun. Spočítali jsme, kdy se refinancování vyplatí a kdy je lepší zůstat.
„Nezahrávejte si s námi“
Na otázku, jaký vzkaz má pro Vladimira Putina, odpověděl šéf aliance stručně: „Nezahrávejte si s námi.“
NATO podle něj představuje miliardu lidí žijících v Evropě, Kanadě a Spojených státech a je připraveno bránit každý centimetr svého území. Zdůraznil přitom, že aliance zůstává obranným uskupením a nemá v úmyslu na nikoho útočit.
„Proti NATO nemůžete zvítězit,“ prohlásil Rutte podle CNBC.
Kreml summit v Ankaře pozorně sleduje. Ještě před jeho zahájením označil výroky aliančních představitelů za konfrontační, přestože Moskva sama pokračuje ve válce proti Ukrajině.
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
SpaceX může být dvakrát větší než Nvidia. Analytik věří v růst akcií o 430 procent
Trhy
Akcie SpaceX mají podle největšího optimisty na Wall Street potenciál vzrůst o více než 400 procent. Analytik Brian Gesuale ze společnosti Raymond James stanovil cílovou cenu na 800 dolarů, tedy zhruba 17 tisíc korun. Tržní hodnota firmy by se tím vyšplhala na 10,5 bilionu dolarů, v přepočtu více než 223 bilionů korun. Hlavním motorem růstu přitom nemají být rakety ani Starlink, ale umělá inteligence.
Ukrajina zůstává hlavním testem
NATO podporuje Ukrajinu od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. Část jeho východního křídla, včetně Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, s napadenou zemí přímo sousedí.
Moskva dlouhodobě odmítá případné členství Ukrajiny v NATO a rozšiřování aliance používá jako jedno ze zdůvodnění své války. NATO naopak uvádí, že bezpečnost Ukrajiny je neoddělitelná od bezpečnosti spojenců a že vojenská pomoc musí pokračovat dlouhodobě.
Summit v Ankaře tak má ukázat, zda je sebevědomá rétorika o nové éře NATO podložena skutečnou jednotou. Trumpovy požadavky ohledně Grónska a jeho spory s evropskými spojenci totiž dokazují, že největší vojenská aliance světa nemusí hledat problémy pouze za svými hranicemi.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…