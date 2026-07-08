Drahý benzin vrací Rusy do sedla. Místo teréňáků kupují koně
Drahý benzin a jeho nedostatek mění život na ruském venkově. Obyvatelé odlehlých oblastí stále častěji kupují koně místo terénních aut, čistě pro to, že vyjdou levněji.
Rostoucí ceny benzinu v Rusku zachránily tisícovku koní před poslední cestou na jatka. Obyvatelé venkova stále častěji kupují raději koně místo terénních vozidel, protože jsou levnější na provoz v krajině bez silnic, při vyjížďkách do lesa či při obhospodařování polností, uvedl zpravodajský kanál Mash působící na sociální síti Telegram.
Zpráva se dostala i do ruských celostátních médií, a to také pod titulkem „Rusové kvůli situaci s benzinem masově přesedají na koně“.
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. O napadení drony informovaly i ruské regionální úřady. Po nočním ruském útoku na Kyjev a okolí naopak zahynulo přes 20 obyvatel, uvedly ukrajinské úřady.
Ukrajina zasáhla rafinérii v ruské Sibiři, dva a půl tisíce kilometrů od hranic
Politika
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v ruské Omské oblasti, která leží na Sibiři. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinskou armádu, podle níž byl cíl útoku vzdálen téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic. O napadení drony informovaly i ruské regionální úřady. Po nočním ruském útoku na Kyjev a okolí naopak zahynulo přes 20 obyvatel, uvedly ukrajinské úřady.
Prodeje vzrostly několikanásobně
Chovatelé tvrdí, že prodeje koní se v poslední době zvýšily několikanásobně. Tam, kde se dříve podařilo prodat jednu kobylku za čtvrt roku, prodali chovatelé během posledního měsíce sedm či osm zvířat.
„Příčina je jednoduchá: uživit koně je mnohdy levnější než ustavičně lít benzin do nádrže terénního auta. Pracovní kůň v současnosti stojí okolo 100 000 až 200 000 rublů, tedy asi 27 700 až 55 400 korun, v závislosti na věku, plemeni a výcviku,“ napsal Mash.
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Petrostát Rusko se ocitl v plamenech. Končí „slavná“ éra ruské ropy?
Názory
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Kůň také něco stojí
Kůň má ovšem také provozní náklady. Podkovy se mění jednou za dva měsíce, další peníze stojí seno a ostatní krmivo. Zvíře navíc občas potřebuje veterináře, jehož péče podle odhadu serveru vyjde na 6 000 rublů ročně.
Pro mnohé obyvatele venkova jsou však tyto náklady stále nižší než provoz automobilu, dodal Mash.
Fronty u pump a omezené tankování
Palivová krize způsobená útoky ukrajinských dronů na ruské rafinerie postihla většinu ruských regionů. Místy řidiči stojí v dlouhých frontách před čerpacími stanicemi, ceny benzinu vzrostly několikanásobně a úřady na mnoha místech omezily množství paliva, které si jednotliví řidiči mohou natankovat.
Velmi často je také zakázáno tankovat palivo do kanystrů.
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
V Rusku houstne nespokojenost. Klesá důvěra ve vládu i armádu
Politika
Rusy podle Gallupu zachvátil největší ekonomický pesimismus za nejméně dvě dekády. Většina lidí vidí zhoršování podmínek i životní úrovně, klesá důvěra ve vládu i armádu a náladu dál zhoršuje nedostatek pohonných hmot po ukrajinských útocích na rafinerie.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.