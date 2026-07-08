Američané udeřili na Írán. Rutte zásah hájí, Teherán mluví o agresi
Hormuzský průliv se znovu stává ohniskem konfliktu. USA zaútočily na desítky íránských vojenských cílů a plavidel, Teherán následně oznámil údery proti americkým základnám. Šéf NATO Mark Rutte americký postup označil za nezbytný.
Spojené státy podnikly v úterý večer rozsáhlou sérii útoků proti Íránu. Americká armáda podle svého vyjádření zasáhla 80 vojenských a infrastrukturních cílů. Údery byly údajně čtyřikrát až pětkrát silnější než předchozí americká operace z konce června.
Washington označil zásah za odpověď na íránské útoky proti třem obchodním lodím proplouvajícím Hormuzským průlivem. Teherán americký postup označil za „zjevnou agresi“ a pohrozil „drtivou odpovědí“.
Íránské revoluční gardy následně oznámily, že zaútočily na americké vojenské objekty v Bahrajnu a Kuvajtu. V obou zemích se rozezněly varovné sirény.
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Petrostát Rusko se ocitl v plamenech. Končí „slavná“ éra ruské ropy?
Názory
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Američané zasáhli rakety, drony i přístavy
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda zaútočila na íránské systémy protivzdušné obrany, zařízení pro sledování pobřeží, protiletadlové rakety, základny protilodních řízených střel, stanoviště pro vypouštění dronů a přístavní infrastrukturu.
Údery zasáhly také více než 60 člunů íránských revolučních gard v Hormuzském průlivu a jeho blízkosti. Cílem operace bylo podle CENTCOM zabránit Íránu v dalších útocích na obchodní lodě plující po jedné z nejdůležitějších světových námořních tras.
„Tyto útoky způsobí Íránu velké škody za to, že se zaměřil na komerční plavidla a zaútočil na ně,“ uvedlo americké velitelství.
Íránská státní média informovala o explozích ve městech Sirík a Bandar Abbás a na ostrově Kešm. Šest projektilů mělo zasáhnout okolí mola v Siríku. Několik lidí utrpělo zranění.
Írán znovu přitvrzuje v otázce Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších námořních tras pro světový obchod s ropou a plynem. Ministr zahraničí Abbás Arakčí v Bagdádu prohlásil, že odpovědnost za úžinu nese výhradně Teherán, a varoval před jakýmkoli vnějším zasahováním. Spor tak dál komplikuje naplňování předběžné dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
Írán si nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem. Varuje před vměšováním
Politika
Írán znovu přitvrzuje v otázce Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších námořních tras pro světový obchod s ropou a plynem. Ministr zahraničí Abbás Arakčí v Bagdádu prohlásil, že odpovědnost za úžinu nese výhradně Teherán, a varoval před jakýmkoli vnějším zasahováním. Spor tak dál komplikuje naplňování předběžné dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
Írán slibuje tvrdou odvetu
Íránské nejvyšší vojenské velení uvedlo, že ozbrojené síly na americké údery „drtivě odpovědí“. Teherán zároveň odmítl, že by Spojené státy mohly zasahovat do správy Hormuzského průlivu.
Írán tvrdí, že jedinou bezpečnou trasou pro obchodní lodě a ropné tankery je koridor stanovený jeho úřady. Právě kontrola provozu v průlivu se stala jedním z hlavních bodů sporu mezi oběma zeměmi.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf obvinil Washington ze zásadního porušování mírové dohody. „Éra šikany a vydírání skončila. My se nevzdáváme,“ prohlásil.
Kromě amerických útoků zmínil také obnovené sankce proti íránské ropě, hrozby dalších úderů, spor o uspořádání v Hormuzském průlivu a pokračující izraelské operace v Libanonu.
Drahý benzin a jeho nedostatek mění život na ruském venkově. Obyvatelé odlehlých oblastí stále častěji kupují koně místo terénních aut, čistě pro to, že vyjdou levněji.
Drahý benzin vrací Rusy do sedla. Místo teréňáků kupují koně
Enjoy
Drahý benzin a jeho nedostatek mění život na ruském venkově. Obyvatelé odlehlých oblastí stále častěji kupují koně místo terénních aut, čistě pro to, že vyjdou levněji.
Spojené státy obnovily ropné sankce
Vojenskému útoku předcházelo rozhodnutí amerického ministerstva financí zrušit výjimku, která Íránu umožňovala prodávat ropu. Washington současně varoval Teherán, že útoky na plavidla v Hormuzském průlivu jsou nepřijatelné a nezůstanou bez následků.
Íránské ministerstvo zahraničí obnovení sankcí odsoudilo. Podle něj jde o porušení memoranda, které mělo ukončit válku vedenou Spojenými státy proti Íránu od konce února do vyhlášení příměří v první polovině dubna.
„Následky tohoto kroku ponesou Spojené státy,“ vzkázala íránská diplomacie. Teherán podle ní přijme všechna opatření, která bude považovat za nezbytná k ochraně svých zájmů a národní suverenity.
Levnější nabídka od konkurence nemusí automaticky znamenat úsporu. Za změnu banky můžete zaplatit tisíce za katastr, odhad i pojištění, při odchodu během fixace dokonce desítky tisíc korun. Spočítali jsme, kdy se refinancování vyplatí a kdy je lepší zůstat.
Levnější hypotéka se může prodražit. Kolik stojí odchod k jiné bance
Money
Levnější nabídka od konkurence nemusí automaticky znamenat úsporu. Za změnu banky můžete zaplatit tisíce za katastr, odhad i pojištění, při odchodu během fixace dokonce desítky tisíc korun. Spočítali jsme, kdy se refinancování vyplatí a kdy je lepší zůstat.
Křehké příměří
Mezi Spojenými státy a Íránem platí od dubna příměří. Násilí v regionu ale zcela neustalo. Írán útočil na některé obchodní lodě a Spojené státy odpovídaly vojenskými operacemi proti cílům na území islámské republiky.
V polovině června obě strany podepsaly memorandum o porozumění, které mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Nové sankce, americké údery a íránská odveta však tento proces zásadně ohrožují.
Eskalace může podle agentury AP zkomplikovat také jednání o úplném otevření Hormuzského průlivu, omezení íránského jaderného programu a dosažení trvalého konce války, kterou Spojené státy společně s Izraelem zahájily 28. února.
Rutte americké údery podpořil
Generální tajemník NATO Mark Rutte americký zásah hájí. Útoky byly podle něj „absolutně nezbytné“, protože Írán porušuje příměří.
Jeho vyjádření přišlo krátce poté, co Teherán oznámil odvetné útoky proti americkým vojenským objektům v Bahrajnu a Kuvajtu. Konflikt se tak během několika hodin rozšířil z Hormuzského průlivu na americké základny v dalších státech Perského zálivu.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…