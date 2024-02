Netanjahu se mýlí. Izrael má do zničení Hamásu daleko, tvrdí tajné služby

Izraelská armáda v Pásmu Gazy od října omezila bojové schopnost palestinského hnutí Hamás, není ale tak blízko jeho zničení, jak o tom ve středu hovořil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odkazem na zdroje z americké tajné služby. Netanjahu chce dosáhnout úplného zničení Hamásu, což mnozí označují za nereálné.

Podle NYT tento týden činitelé americké tajné služby v neveřejných konverzacích se členy amerického Kongresu uváděli, že izraelská armáda zabila méně bojovníků Hamásu, než tvrdí Netanjahu, a že podle jejich odhadu jde asi jen o třetinu ozbrojenců hnutí. Netanjahu přitom tento týden tvrdil, že vojáci izraelských sil zničili už na 75 procent bojových jednotek Hamásu, že mají vítězství „na dosah“ do několika měsíců.

Američtí činitelé rovněž zdůraznili, že z válečných operací vedených v předchozích letech Spojenými státy plyne poučení, že z počtů zabitých nepřátel se nedají dělat závěry o postupu války. Operace totiž často radikalizují další lidi.

NYT také uvedl, že administrativa Joea Bidena má pochybnosti o reálnosti izraelského válečného cíle, tedy úplného zničení Hamásu. Ten funguje jako gerila, skrývá se v rozsáhlých sítích tunelů v Pásmu Gazy, v nichž je pro izraelské vojáky těžké postupovat. Za nereálné označil úplné zničení Hamásu už dříve i člen izraelského válečného kabinetu a bývalý náčelník generálního štábu armády Gadi Eisenkot.

V posledních dnech se také objevily zprávy o obnovení bojových akcí na severu či ve střední části Pásma Gazy, tedy v oblastech, o nichž už dříve izraelská armáda tvrdila, že je má pod kontrolou, a přesunula se dál směrem na jih.

Největší boje se už několik týdnů vedou ve městě Chán Júnis na jihu, které je vzdáleno jen několik kilometrů od Rafáhu. Do této oblasti u egyptských hranic před boji uteklo přes milion Palestinců a úřady OSN i americká vláda vyjádřily obavy z plánu izraelské armády postoupit v bojích i tam. V posledních dnech už i v oblasti Rafáhu zesilují izraelské útoky.

V Izraeli také sílí kritika izraelské vlády a část veřejnosti tlačí na Netanjahua, aby nyní upřednostnil záchranu více než stovky rukojmích, kteří jsou v zajetí Hamásu v Gaze už čtyři měsíce. Nejméně tři desítky ze 136 unesených už nežijí, podle neověřených zpráv amerických médií je mrtvých už pět desítek.