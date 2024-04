Nemůžeme připustit, aby ruská agresivní politika slavila úspěch, uvedl Fiala po setkání s Bidenem

Evropa i Spojené státy musejí aktivně pomáhat Ukrajině a nemohou připustit, aby ruská agresivní politika zvítězila. Uvedl to český premiér Petr Fiala po setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem, které označil za velmi přátelské.

Biden podle Fialy opakovaně ocenil roli České republiky v současném světě, mimo jiné českou iniciativu nakoupit munici pro Ukrajinu, i vzájemné vztahy. Ministerský předseda to řekl novinářům na brífinku, který se odehrál hned po schůzce přímo před Bílým domem.

„Bylo to jednání velmi přátelské. Prezident Biden opakovaně ocenil roli České republiky v současném světě, naše vzájemné vztahy a velmi pozitivně se vyjadřoval o České republice,“ uvedl Fiala.

Jedním z hlavních témat jednání byla ruská invaze na Ukrajinu. Fiala uvedl, že se s Bidenem shodli na potřebě pokračovat v pomoci Ukrajincům. „Jak Evropa, tak Spojené státy musejí aktivně pomáhat Ukrajině, protože nemůžeme připustit, aby ruská agresivní politika slavila svůj úspěch,“ řekl Fiala, kterého v úterý čeká jednání s představiteli amerického Kongresu i o balíku pomoci, který zatím neodhlasovala americká Sněmovna reprezentantů.

Balík v únoru schválil Senát USA, ale republikánské vedení Sněmovny reprezentantů jej odmítá předložit k hlasování. Návrh se týká čistě zahraniční pomoci a kromě financí pro jiné spojence zahrnuje také více než 60 miliard dolarů (asi 1,4 bilionu korun) pro Ukrajinu.

„Řada dalších zemí pozorně sleduje, jaký bude osud ruské agrese na Ukrajině, a pokud by Rusko uspělo, bude to signál pro další velmoci a agresivní státy,“ řekl později Fiala v rozhovoru pro Českou televizi. „To si musí všichni uvědomit, a proto je vlastně podpora Ukrajiny i v globálním kontextu tak důležitá,“ dodal. Při úterních schůzkách chce republikánům, kteří blokují schválení balíku, předat zkušenosti a úhel pohledu střední Evropy ve snaze přesvědčit je o významu odhlasování tohoto návrhu.

Na schůzce Fiala s Bidenem probírali také ekonomické vztahy mezi Českem a Spojenými státy, před jednáním premiér uvedl, že se v poslední době tyto vztahy rozvíjejí a je třeba jim dát impuls.

„Naši američtí přátelé jsou si dobře vědomi toho, že už i české firmy působí na americkém trhu, investují tady a zaměstnávají americké občany. A bavili jsme o možnostech posílení této spolupráce,“ řekl Fiala, podle kterého byla hlavním tématem v tomto případě jaderná energetika nebo potřeba dalších dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), který podle premiéra pomohl například Česku zbavit se závislosti na dodávkách ruského plynu.

Fiala svou dvoudenní návštěvu v USA zahájil v sídle Ústřední zpravodajské služby (CIA), při které ho provázeli šéfové všech tří českých tajných služeb. V rozhovoru pro ČT uvedl, že tato zastávka byla výrazem velké důvěry v Českou republiku i výrazem velmi kvalitní spolupráce českých zpravodajských služeb s těmi americkými, což je premiéra pro bezpečnost světa i Evropy mimořádně důležité a ukazuje to také profesionalitu. Při setkání s ředitelem CIA William Burnsem podle Fialy opakovaně zaznělo, že si této spolupráce velmi váží a že si váží také role České republiky v bezpečnostní architektuře.