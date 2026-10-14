Musk se opět paktuje s Trumpem. Před klíčovými volbami poslal republikánům už šest miliard
Elon Musk se před listopadovými volbami do Kongresu stal největším známým politickým dárcem v USA. Od začátku července poslal republikánským skupinám a vlastnímu politickému výboru nejméně 276 milionů dolarů, tedy zhruba šest miliard korun. Za celý současný volební cyklus už jeho výdaje dosáhly 366 milionů dolarů.
Elon Musk výrazně navyšuje svou podporu americkým republikánům. Od začátku července poslal stranickým skupinám a vlastnímu politickému výboru nejméně 276 milionů dolarů, tedy přibližně šest miliard korun. Podle The New York Times se tak stal zdaleka největším známým dárcem před listopadovými volbami do Kongresu.
Volby se uskuteční 3. listopadu, přibližně v polovině prezidentského mandátu Donalda Trumpa. Republikáni v nich mohou přijít o svou těsnou většinu v Kongresu.
Největší část Muskových peněz, 158 milionů dolarů, zamířila do Senate Leadership Fund, hlavního politického akčního výboru podporujícího republikánské kandidáty do Senátu. Podle NYT jde o jeden z největších politických darů v americké historii. Samotný Musk poslal této skupině více peněz, než kolik za stejné čtvrtletí získal její demokratický protějšek od všech dárců dohromady.
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Vlastní politická mašina
Dalších více než 76 milionů dolarů získal Muskův vlastní výbor America PAC, který založil v roce 2024. Stejnou částku pak skupina použila na rozsáhlou terénní kampaň zaměřenou na republikánské voliče, kteří se hůře dostávají k volebním urnám.
America PAC působí v sedmi klíčových senátních soubojích a téměř ve třech desítkách volebních klání o místa ve Sněmovně reprezentantů.
Dalších 20 milionů dolarů Musk poslal Congressional Leadership Fund, hlavnímu republikánskému super PAC pro volby do Sněmovny. Po deseti milionech dolarů dostaly Republican Governors Association a Lone Star Liberty PAC, který podporuje republikánského státního žalobce Kena Paxtona v senátním souboji v Texasu.
Podle lidí obeznámených s Muskovými dary navíc další peníze putovaly přes skupiny, které své dárce nezveřejňují.
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V politice utrácí víc než při Trumpově návratu
V letech 2025 až 2026 už Musk do federálních politických výborů vložil přibližně 366 milionů dolarů. To je více než před prezidentskými volbami v roce 2024, kdy na podporu Trumpova návratu do Bílého domu vydal přibližně 290 milionů dolarů.
Asi 90 milionů dolarů z letošní sumy podle mluvčího America PAC připadlo na práci z předchozího volebního cyklu nebo na jiné politické aktivity. Patřila mezi ně například podpora neúspěšné kandidatury na soudce nejvyššího soudu ve Wisconsinu či kontroverzní program, v němž Musk vyplácel milion dolarů registrovaným voličům, kteří podepsali petici na podporu svobody projevu a práva držet zbraně.
Individuální příspěvky kandidátům jsou v USA omezeny na 3300 dolarů na osobu, systém financování kampaní ale podle AFP umožňuje miliardářům přes politické akční výbory posílat do politiky mnohonásobně vyšší částky.
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Musk se k Trumpovi znovu přiblížil
Masivní výdaje zároveň naznačují, že Musk se z americké politiky stáhnout nehodlá. Přitom ještě loni v květnu prohlásil, že bude do budoucna za politiku utrácet výrazně méně.
Po loňské roztržce s Trumpem se z veřejné politiky na čas stáhl. Předtím měl po několik měsíců výrazný vliv na dění v Bílém domě, následně ale kritizoval prezidentův klíčový zákon a pohrozil založením třetí politické strany.
Nyní se vztahy mezi oběma muži znovu zlepšily. Musk, jehož firmy získávají rozsáhlé federální zakázky, se s Trumpem během posledních dvou týdnů objevil na třech společných akcích. Jeho America PAC navíc poprvé potvrdil, že miliardář chce zůstat aktivní také v prezidentských volbách v roce 2028.
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Republikáni mají díky Muskovi finanční výhodu
Podle NYT dávají Muskovy peníze republikánům v závěru kampaně výraznou finanční převahu. Externí skupiny včetně Trumpova politického výboru díky tomu masivně nakupují předvolební reklamu.
Žádný miliardář podporující demokraty podle listu nevydává na politiku zdaleka tolik jako Musk. Právě nedostatek peněz je proto pro demokraty jednou z hlavních obav v jinak příznivém předvolebním prostředí.
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„Pokud v listopadu ovládnou Washington demokraté a vyhrají i klíčové souboje o guvernéry a státní žalobce, hrozí, že se Amerika stane socialistickou, woke a bezhraniční zemí,“ uvedl mluvčí America PAC Andrew Romeo.
Podle něj dávají Muskovy investice republikánům šanci vzepřít se historickému trendu. Ve volbách konaných v polovině prezidentského mandátu totiž v USA obvykle vítězí strana, která před dvěma lety nezískala Bílý dům.