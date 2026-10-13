Američanům dochází s Trumpem trpělivost. Většina si myslí, že se ve funkci chová neeticky či nezákonně
Donald Trump se vrací pod tlak kvůli svému byznysu. Šest z deseti Američanů se domnívá, že prezident ze své funkce profituje neeticky nebo přímo nezákonně, zatímco jeho rodinné podnikání hlásí rekordní příjmy. Více než polovina lidí navíc věří, že Trump dává přednost vlastnímu bohatství před zájmy země.
Donald Trump čelí rostoucí nedůvěře Američanů kvůli propojení prezidentské funkce s vlastním byznysem. Podle průzkumu agentury AP a společnosti NORC se přibližně šest z deseti dospělých domnívá, že prezident ze svého úřadu buď nezákonně profituje, nebo se chová neeticky, i když ne nutně protizákonně. Zhruba čtyři z deseti jsou přesvědčeni přímo o tom, že Trump zákon porušuje.
Pouze přibližně pětina dotázaných míní, že prezident nedělá nic špatného. Podobně velká skupina tvrdí, že nemá dost informací na to, aby situaci dokázala posoudit. Výrazně se přitom liší pohled voličů podle politické orientace. Mezi demokraty je o nezákonném Trumpově jednání přesvědčeno zhruba osm z deseti lidí.
Dohoda mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem o dodávkách nafty zastínila jiné zprávy, které můžou mít dalekosáhlejší a dlouhodobější dopad na geopolitiku i světovou energetiku. Trumpovi vyslanci propojili rozhovory o míru na Ukrajině s dalšími „třaskavými“ tématy. S Rusy jednají o prodeji ropných aktiv Lukoilu a restartu plynovodu Nord Stream. Rýsuje se scénář, kdy na ruské ropě a plynu vydělají podnikatelé blízcí Trumpově rodině.
Mír na Ukrajině jednou zavládne. Vydělají pak Američané na ruské ropě a plynu?
Názory
Dohoda mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem o dodávkách nafty zastínila jiné zprávy, které můžou mít dalekosáhlejší a dlouhodobější dopad na geopolitiku i světovou energetiku. Trumpovi vyslanci propojili rozhovory o míru na Ukrajině s dalšími „třaskavými“ tématy. S Rusy jednají o prodeji ropných aktiv Lukoilu a restartu plynovodu Nord Stream. Rýsuje se scénář, kdy na ruské ropě a plynu vydělají podnikatelé blízcí Trumpově rodině.
Vlastní peníze před Amerikou?
Ještě výraznější jsou výsledky průzkumu u otázky Trumpových priorit. Více než polovina Američanů se domnívá, že prezident od svého návratu do Bílého domu „hodně“ upřednostňuje své osobní finanční zájmy. Že stejně intenzivně upřednostňuje zájmy celé země, si myslí jen zhruba čtvrtina respondentů.
Ještě hůře vychází jeho vztah k běžným Američanům. Pouze jeden z deseti dotázaných má pocit, že se Trump „hodně“ věnuje lidem, jako jsou oni. Jen čtvrtina respondentů tvrdí, že své obchodní zájmy zvýhodňuje pouze trochu nebo vůbec. Mezi republikány tento názor zastává necelá polovina.
„Jeho bohatství roste, zatímco lidé sotva vyžijí,“ řekla agentuře AP sedmaosmdesátiletá nezávislá volička z Floridy Barbara Thaxtonová.
Ještě ostřeji Trumpa hodnotí padesátiletý Oscar Delgado z Michiganu, demokrat, který jej v roce 2024 volil, protože věřil, že dokáže situaci změnit k lepšímu. Dnes říká, že prezident „propadl chamtivosti“. „Nestaví svou zemi na první místo. Chtěl jsem změnu, ale tuhle změnu jsem nečekal,“ uvedl dělník z automobilky Ford.
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Kryptoměny Trumpovi přinesly přes miliardu dolarů
Trump přitom možný střet zájmů na začátku druhého funkčního období bagatelizoval. Deníku The New York Times řekl: „Zjistil jsem, že to nikoho nezajímá.“ Oproti prvnímu mandátu zároveň zrušil dobrovolný zákaz, který jeho rodině bránil uzavírat soukromé obchody v zahraničí, a pustil se do několika nových kryptoměnových projektů.
V povinném majetkovém přiznání podaném v červnu uvedl příjmy přes miliardu dolarů z nových kryptopodniků. Stalo se tak poté, co jeho administrativa uvolnila regulaci tohoto odvětví. Jeden z jeho největších kryptoprojektů navíc po Trumpově znovuzvolení získal investici půl miliardy dolarů od společnosti ze Spojených arabských emirátů napojené na tamní vládnoucí rodinu. Podle AP mu pomohla také kryptoměnová společnost čínského miliardáře, který má ve Spojených státech problémy se zákonem.
Bílý dům obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá. Tvrdí, že Trump žádný střet nemá a rozhoduje výhradně v zájmu Spojených států.
Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. Prohlásil to americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné. Trump o letošní laureátce řekl, že ji nezná a že o ní nikdo nikdy neslyšel, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.
Hanebné a trapné. Trump spílá Norsku, že mu zase nedalo Nobelovu cenu míru
Politika
Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. Prohlásil to americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem „Navi“ Pillayové za hanebné a trapné. Trump o letošní laureátce řekl, že ji nezná a že o ní nikdo nikdy neslyšel, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.
Trump Organization rozjela zahraniční obchody
Aktivní zůstává také realitní část Trumpova podnikání. Trump Organization podle AP během prvního roku jeho druhého prezidentství uzavřela osm zahraničních obchodů s nemovitostmi.
Mnohé z nich se podle agentury týkaly zemí s autoritářským režimem nebo systémem jedné strany, kde má stát silný vliv na soukromé podnikání. AP upozorňuje, že tyto země mohou zároveň usilovat o Trumpovu politickou přízeň, nižší americká cla či vojenskou ochranu Spojených států.
Právě souběh prezidentské moci a rychle rostoucích rodinných příjmů tak dál posiluje pochybnosti části americké veřejnosti. Podle průzkumu dnes většina Američanů nevěří, že Trump mezi výkonem prezidentské funkce a vlastními finančními zájmy drží dostatečně jasnou hranici.